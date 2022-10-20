Власть двух: догнать и перегнать. Акценты зрителя на 8-м туре УПЛ

Тур посреди недели совпал с серединой первого круга. И на этом экваторе превосходство "Днепра-1" и "Шахтера" над остальной лигой стало очевидным. Вместе с тем, бросается в глаза, что первые явно притормозили, тогда как вторые набрали мощный ход. И потому режим двоевластия сейчас представляется недолговечным. А все ли остальные будут радостно барахтаться в сладкой луже, покажет время.

Вновь тур был неполным, и, к сожалению, к этому приходится привыкать по объективным причинам. А возможные дискуссии о том, нужен ли вообще сегодня футбол, считаю неуместными. По банальнейшей причине: он нужен мне – зрителю. Подозреваю, что и многим другим он помогает выживать в это жуткое время. Психологически.

Таким образом, не было бы счастья, да несчастье помогло: "Динамо" получило желанную и нежданную передышку. Впрочем, и "Металлист", наверное, вряд ли был в восторге от перспективы играть с киевлянами и днепрянами подряд в течение трех дней. Другие же матчи тура принесли следующие результаты.

Днепр-1 – Ингулец 2:2

Шахтер – Колос 3:0

Львов – Верес 1:3

Черноморец – Заря 0:4

Александрия – Кривбасс 2:0

Металлист 1925 – Минай 0:1

Ворскла – Рух 0:1

Зрелищность. Наиболее смотрибельной назвал бы игру "Днепра-1" с "Ингульцом", чей второй тайм стал однозначно лучшим в туре. "Заря" и "Шахтер", помимо того что не заметили своих соперников, когда добились крупного счета, с середины второго тайма уже откровенно доигрывали. А до тех пор да, эти матчи тоже были зрелищными.

Печальнее всего смотрелся поединок "Ворсклы" с "Рухом". Вернее, вторая его половина, в которой они создали лишь один серьезный момент на двоих. Остальные футбольные действа тура назову сносными.

Интрига. Маловато будет. В этом смысле, почти во всех случаях можно было не смотреть последние полтайма, а в двух – ограничиться первой половиной игры. Хотя, положим, "Черноморец" склеил ласты еще на 30-й минуте, когда Кирюханцев удвоил счет. А вот "Ворскла" в последний раз могла отыграться у "Руха" перед свистком на перерыв – когда Панькив справился с рикошетом после удара Чеснакова.

Уже вскоре после перерыва Тейлор, забив второй гол "Шахтера", окончательно успокоил "Колос". Надежды "Кривбасса" прожили дольше: александриец Третьяков забил второй мяч по истечении часа игры.

Посреди второго тайма результативный штрафной Вовченко вывел "Верес" вперед в поединке со "Львовом", а уже две минуты спустя этот успех был закреплен третьим голом. Ну, и если считать голевым эпизод, в котором Габелок промахнулся, пробив через себя, то последний шанс "Металлиста 1925" уйти от поражения в матче с "Минаем" имел место на 72-й минуте.

Единственным, кто держал нас в неведении до конца, оказался лидер чемпионата. Кипер "Ингульца" Кучер помешал Балули вырвать победу для "Днепра-1" буквально перед самым финальным свистком.

Логика. Ни одного счета в туре, который я мог бы назвать целиком закономерным.

"Заря", "Шахтер", "Верес" и "Александрия" заслужили свои победы без вариантов, но счет вполне мог бы быть скромнее. "Минай", скажем так, был ближе к победе, чем "Металлист 1925", но не более. Но тот же "Днепр-1" был так же близок к ней с "Ингульцом", а сыграли вничью. И вот теперь сиди и думай…

Более-менее уверен лишь в одном: "Ворскла" с "Рухом" скорее "наиграли" на ничью. Возможно, даже без голов. То есть, не могу сказать, что полтавчане заслужили поражение.

Судейство. Как я увидел, так говорить тут вообще не о чем. У коллеги Юстаса выходной. Или кто-то не согласен, и может назвать судейскую ошибку, повлиявшую на исход встречи?

Везение. Больше всех повезло "Руху". На 33-й минуте, уже через пять минут после пропущенного "Ворсклой" гола, удар Сефери потряс перекладину ворот львовян. Учитывая скудность голевых моментов в этом матче, его результат мог бы быть реально иным.

"Александрия" открыла счет на 7-й минуте, благодаря автоголу Хомченовского. И как знать, добилась бы она в итоге комфортного преимущества над "Кривбассом", кабы не сей казус.

Вероятно, стоит также упомянуть перекладину, которую зацепил мяч после рикошета, когда по воротам "Миная" бил Габелок – на 56-й минуте, при 0:0. Фортуна пощадила соперников "Металлиста 1925", которые в итоге отпраздновали победу.

Личности. Да подождите вы со своим Мудриком! Он, безусловно, был хорош, но для меня главным критерием является количество участий в самых ярких эпизодах игры. И потому здесь лидер "Шахтера" лишь замкнет тройку – после Булецы и Русина из "Зари".

Вообще, как для УПЛ, тур был сказочно богат на личности. Я бы отметил еще Гайдучика ("Верес") и Калитвинцева ("Александрия"). А вслед за ними идут Кирюханцев и Нагнойный из "Зари", Третьяков из "Александрии", С. Шарай из "Вереса" и Смоляков из "Ингульца".

Среди вратарей на меня наибольшее впечатление произвел Кучер ("Ингулец"). Из пятерки его зачетных сэйвов стоит выделить три подряд – в последнюю четверть часа, при счете 2:2.

Игра после отбоя. В эту злосчастную рубрику попали сразу три поединка из семи.

В двух случаях игра прерывалась ровно в середине первого тайма, а доигрывалась спустя время целого полного матча: через сто минут. И ни "Днепр-1" с "Ингульцом", ни "Ворскла" с "Рухом" на момент объявления воздушной тревоги не имели ни единого шанса для взятия ворот.

Любопытно, что после возобновления игры и там, и там первый тайм доигрывался довольно живо. А вот после перерыва мы получили у одних самый зрелищный второй тайм, у других – самый унылый. Но говорить о чьем-либо психологическом преимуществе я бы тут не стал.

Как, впрочем, и во встрече "Металлиста 1925" с "Минаем", которая из-за тревоги началась на два с половиной часа позже (пожалуй, рекорд). Первый тайм здесь вышел наименее интересным в туре. Второй был в порядке, несколько веселее смотрелись закарпатцы, но грешить на внешний фактор тоже не буду.

Итак, это был уже пятый тур из восьми, в котором пришлось играть или доигрывать после отбоя. Через это, так или иначе, прошли 11 команд УПЛ из 16.

Пока не слышали воя сирен перед началом матча или во время игры лишь "Александрия", "Заря", "Колос", "Кривбасс" и "Черноморец". Зато "Рух" подвергался этому испытанию уже четырежды (каждый второй раз, в среднем). А "Днепр-1", "Львов" и оба "Металлиста" - по два раза.

Симпатии. На мой взгляд, больше всего футбола в этом туре мы увидели в исполнении "Днепра-1", "Зари" и "Шахтера". Именно в такой последовательности, но с минимальной разницей. Понравились также "Верес" и "Ингулец".

Меньше всего убедительной игры вперед (что и является футболом, как утверждаем мы с Ринусом Михелсом) продемонстрировали "Кривбасс" и "Львов". Лично меня также разочаровали "Колос", "Ворскла" и "Черноморец" - примерно в одинаковой степени. Что касается "Руха", скажу так: победителей не судят.

Таблица. Глядя в нее, режет глаз разнобой в графе сыгранных матчей, но таковы уж наши реалии, будь они неладны. В общей сложности, не состоялось уже семь игр – почти целый тур в совокупности. Но все же попытаемся подвести хоть какие-то итоги первой четверти сезона.

Дуэт лидеров ушел от преследователей еще дальше и впервые работает в тандеме – поравнявшись друг с другом. Как уже было сказано выше, мне не верится в то, что это двоевластие продлится долго: слишком разнится поступь "Днепра-1" и "Шахтера". На мой взгляд, некоторый спад команды Кучера вызван трудностями борьбы на два фронта.

Подчеркну, что оба конкурента достаточно зависимы от игры своих лидеров – Довбика и Мудрика соответственно. Кто из них нынче на коне – вы в курсе.

Сразу шесть команд ведут борьбу за третью позицию. Зыбкость положения занимающего ее сегодня "Вереса" отчетливее всего видна в сравнении с "Александрией", у которой лишь на очко меньше и два матча в запасе. Улыбнул парадокс "Динамо", поднявшегося строкой выше, не приняв участия в туре.

Другая шестерка соперничает за место под солнцем УПЛ на будущий сезон. По-прежнему странно видеть среди этих команд "Ворсклу", а оба аутсайдера, пожалуй, занимают свои законные на сегодня места. Их конкуренты смотрятся как-то поинтереснее.

"Минай" Шарана и "Металлист 1925" Кривенцова пока вполне тянут на относительно крепких середняков. Выше им точно делать нечего, а ниже – жизнь покажет…

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 7 6 1 0 19-4 +15 19 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 3 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 4 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 6 ФК Александрия 6 4 1 1 9-6 +3 13 7 Колос 7 3 2 2 5-6 -1 11 8 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 9 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 10 Металлист 1925 7 2 3 2 7-8 -1 9 11 Рух 8 2 1 5 9-14 -5 7 12 Ворскла 8 2 1 5 9-13 -4 7 13 ФК Львов 7 1 2 4 6-12 -6 5 14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Анонсы. Приходится добавлять: если Бог даст, и эти поединки 9-го тура пройдут в положенные сроки.

Формальный топ-матч тура: "Металлист" - "Днепр-1". Но когда то и дело слышишь, как многим первые обязаны вторым, и видишь, как костяк первых плавно перекочевал в лагерь вторых, невольно закрадываются смутные сомненья. Не увидим ли мы фокус наподобие донецкого "Мариуполя" или киевского "Черноморца"? Будем посмотреть.

"Верес" - "Заря". А этот матч, ни много ни мало, имеет статус "лобовой" игры за текущее третье место. И этим сказано все.

"Динамо" - "Ворскла". Было бы интересно, не пропусти киевляне прошлый тур. Боюсь, что это обстоятельство может оказаться решающим для и без того проблемной команды Скрипника. Но поглядим…

Ну и "Кривбасс" - "Ингулец". Это "лобовуха" из серии "за крышку люка". Так сказать, борьба за выживание. Любопытно, хотя бы с точки зрения турнирной ситуации.

Заманчивых афиш много, как никогда в этом сезоне. Но я не жду чудес от тура в целом. Хотя бы потому, что для многих он будет третьим подряд в течение какой-то недели. И, на мой взгляд, симптомы рационализма отчетливо просматривались уже в минувшем туре. А это неизбежно сказывается на качестве зрелища. Продолжение следует?