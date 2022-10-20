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Шапаренко: Беседин очень старается, но у него что-то не выходит

Премьер-лига
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Почему не забивает Беседин

Шапаренко: Беседин очень старается, но у него что-то не выходит

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, почему форвард киевлян Артем Беседин не отличается результативностью.

"Еще до того, как я получил травму, я видел, что Беседин очень хорошо работает. Он оставался после тренировок, отрабатывал удары, завершения. Все видят, что он очень старается, но у него что-то не выходит. Где-то нет фарта. Где-то не может оказаться в нужный момент, как Холанд, на пустые ворота, чтобы просто подставить ногу и забить.

Но я уверен, что он будет забивать голы по-прежнему. Плюс он испытал очень тяжелую травму на Евро. У него есть большой дух, чтобы дальше забивать голы. Думаю, он справится с этим кризисом", – сказал Шапаренко.

Напомним, что Беседин в этом сезоне сыграл 13 матчей, но голов еще не забивал.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Николай Шапаренко
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Источник:
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