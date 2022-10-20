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СМИ: УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве
Матчи 9-го тура должны пройти в Киеве
фото из свободных источников
Таким образом, ближайшие запланированные в столице матчи, включая игры "Динамо", должны пройти без изменений.
В 9-м туре УПЛ "Динамо" примет "Ворсклу" 23 октября. О месте проведения игры пока не сообщалось.
Отметим, что ранее был перенесен матч "Динамо" - "Металлист".
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Источник:Трибуна
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