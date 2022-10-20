СМИ: УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве

УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве. Ранее действовал запрет на проведение игр в столице. Об этом сообщает Tribuna.

Таким образом, ближайшие запланированные в столице матчи, включая игры "Динамо", должны пройти без изменений.

В 9-м туре УПЛ "Динамо" примет "Ворсклу" 23 октября. О месте проведения игры пока не сообщалось.

Отметим, что ранее был перенесен матч "Динамо" - "Металлист".