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Форвард Металлиста: На этот сезон стоит задача финишировать в топ-5

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьков все еще в деле

Форвард Металлиста: На этот сезон стоит задача финишировать в топ-5

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Максим Прядун рассказал о задачах команды в текущем сезоне УПЛ.

"Если посмотреть на турнирную таблицу, то можно заметить, что наш чемпионат очень выровнялся. Немного оторвались "Днепр-1" и "Шахтер", но в целом все команды идут плотной группой.

Если будем продолжать в том же духе, то сможем думать о еврокубках. Руководство "Металлиста" всегда ставит амбициозные цели. На этот сезон стоит задача финишировать в топ-5 команд УПЛ. Будем бороться за то, чтобы представлять Харьков на европейской арене", - сказал Прядун.

Напомним, что в текущем сезоне Прядун провел за "Металлист" 7 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Максим Прядун Металлист (Харьков)
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Источник:
Fanday

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