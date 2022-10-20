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Форвард Металлиста: На этот сезон стоит задача финишировать в топ-5
Харьков все еще в деле
Фото: ФК Металлист
Нападающий "
"Если посмотреть на турнирную таблицу, то можно заметить, что наш чемпионат очень выровнялся. Немного оторвались "Днепр-1" и "Шахтер", но в целом все команды идут плотной группой.
Если будем продолжать в том же духе, то сможем думать о еврокубках. Руководство "Металлиста" всегда ставит амбициозные цели. На этот сезон стоит задача финишировать в топ-5 команд УПЛ. Будем бороться за то, чтобы представлять Харьков на европейской арене", - сказал Прядун.
Напомним, что в текущем сезоне Прядун провел за "Металлист" 7 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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