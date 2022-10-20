Шаран: Мы пошли навстречу Шахтеру. Они очень многое делают для украинского футбола

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился перенести матч 8-го тура УПЛ против "Шахтера", который готовится к важному поединку Лиги чемпионов.

"Шахтер" обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ".

Наша игра с "горняками" пройдет в декабре", — сказал Шаран.