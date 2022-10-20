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Шаран: Мы пошли навстречу Шахтеру. Они очень многое делают для украинского футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай подтвердил перенос матча с Шахтером

Шаран: Мы пошли навстречу Шахтеру. Они очень многое делают для украинского футбола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился перенести матч 8-го тура УПЛ против "Шахтера", который готовится к важному поединку Лиги чемпионов.

"Шахтер" обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ".

Наша игра с "горняками" пройдет в декабре", — сказал Шаран.

Напомним, что 25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. "Горняки" ведут борьбу за выход из группы. Ранее в этом чемпионате уже была практика переноса матчей "Шахтера" перед Лигой чемпионов. В частности, вовремя не был сыгран матч со "Львовом".

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.10.2022 в 20:46
Они единственные что-то делают
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2022 в 20:24
Вони дуже багато роблять для українського футболу...
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