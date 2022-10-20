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Шаран: Мы пошли навстречу Шахтеру. Они очень многое делают для украинского футбола
Минай подтвердил перенос матча с Шахтером
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился
"Шахтер" обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ".
Наша игра с "горняками" пройдет в декабре", — сказал Шаран.
Напомним, что 25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. "Горняки" ведут борьбу за выход из группы. Ранее в этом чемпионате уже была практика переноса матчей "Шахтера" перед Лигой чемпионов. В частности, вовремя не был сыгран матч со "Львовом".
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