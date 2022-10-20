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Шапаренко рассказал, как он перешел из Мариуполя в Динамо

Премьер-лига
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Бывает и такое

Шапаренко рассказал, как он перешел из Мариуполя в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своем переходе из "Мариуполя" в киевский клуб.

– Как тебе удалось избежать системы "Шахтера"?

– У меня закончился контракт в "Мариуполе". Помню, как вчера – пришел тогда в офис и они мне дали новый на 2 года. Там зарплата была не то, что маленькая… там вообще ничего не было, пустой контракт.

Я сказал, что не буду подписывать. Когда ты попадаешь в первую команду, автоматически должен получить повышение, а мне этого не сделали.

Попросил свои документы, забрал, а через неделю уехал в Киев.

– А что касается отношений Павлова и Ахметова, они ухудшились?

– Не знаю, как они разговаривали. Там в "Мариуполе" было много тренеров "Шахтера". Они меня приглашали, когда я был еще в дубле. Тогда я не хотел, сказал, что буду продолжать в "Мариуполе".

После этого не было предложений. Только вот когда контракт закончился, то была, но я выбрал "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Влада Седан

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