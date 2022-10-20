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Шапаренко рассказал, как он перешел из Мариуполя в Динамо
Бывает и такое
Фото: ФК Динамо Киев
Хавбек "
– Как тебе удалось избежать системы "Шахтера"?
– У меня закончился контракт в "Мариуполе". Помню, как вчера – пришел тогда в офис и они мне дали новый на 2 года. Там зарплата была не то, что маленькая… там вообще ничего не было, пустой контракт.
Я сказал, что не буду подписывать. Когда ты попадаешь в первую команду, автоматически должен получить повышение, а мне этого не сделали.
Попросил свои документы, забрал, а через неделю уехал в Киев.
– А что касается отношений Павлова и Ахметова, они ухудшились?
– Не знаю, как они разговаривали. Там в "Мариуполе" было много тренеров "Шахтера". Они меня приглашали, когда я был еще в дубле. Тогда я не хотел, сказал, что буду продолжать в "Мариуполе".
После этого не было предложений. Только вот когда контракт закончился, то была, но я выбрал "Динамо".
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