КДК УАФ рассмотрит инцидент с потасовкой в матче Рух – Днепр-1

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит инцидент, произошедший после матча 7-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1" (2:3).

КДК УАФ открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драки между официальными лицами обоих клубов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Дело будет рассмотрено на заседании, которое запланировано на 27 октября. КДК УАФ признал обязательным присутствие на заседании представителей клубов - Игоря Дедышина, Евгения Красникова, делегата матча Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого.

Напомним, после финального свистка на поле вспыхнула масштабная потасовка с участием функционеров, футболистов и сотрудников обоих клубов.