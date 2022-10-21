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КДК УАФ рассмотрит инцидент с потасовкой в матче Рух – Днепр-1

Премьер-лига
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Поединок завершился дракой двух функционеров

КДК УАФ рассмотрит инцидент с потасовкой в матче Рух – Днепр-1

Скриншот: відео

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит инцидент, произошедший после матча 7-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1" (2:3).

КДК УАФ открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драки между официальными лицами обоих клубов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Дело будет рассмотрено на заседании, которое запланировано на 27 октября. КДК УАФ признал обязательным присутствие на заседании представителей клубов - Игоря Дедышина, Евгения Красникова, делегата матча Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого.

Напомним, после финального свистка на поле вспыхнула масштабная потасовка с участием функционеров, футболистов и сотрудников обоих клубов.

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В статье: Евгений Красников Игорь Дедышин Рух (Львов) СК Днепр-1 Максим Козыряцкий КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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