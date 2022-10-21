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КДК УАФ рассмотрит инцидент с потасовкой в матче Рух – Днепр-1
Поединок завершился дракой двух функционеров
Скриншот: відео
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит инцидент, произошедший после матча 7-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1" (2:3).
КДК УАФ открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драки между официальными лицами обоих клубов, сообщает пресс-служба УАФ.
Дело будет рассмотрено на заседании, которое запланировано на 27 октября. КДК УАФ признал обязательным присутствие на заседании представителей клубов - Игоря Дедышина, Евгения Красникова, делегата матча Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого.
Напомним, после финального свистка на поле вспыхнула масштабная потасовка с участием функционеров, футболистов и сотрудников обоих клубов.
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