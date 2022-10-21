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Арановский на центральном матче, Монзуль на областном дерби. Судейские назначения на 9-й тур
ВАР будет на одном поединке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Суддейский комитет УАФ назначил арбитров на матчи 9-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.
9-й тур
22 октября (суббота)
"Минай" - "Шахтер". поединок перенесен
"Александрия" - "Львов". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Панчишин Д. (Харьков)
23 октября (воскресенье)
"Динамо" - "Ворскла". Киев. НСК "Олимпийский". 13:00. Арбитр - Козыряцкий М. (Запорожье)
"Верес" - "Заря". Ровно. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо О. (Черноморск)
"Металлист" - "Днепр-1". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Арановский Е. (Киев)
"Рух" - "Металлист 1925". Львов. "Арена Львов". 15:00. Арбитр - Козик Я. (Мукачево)
24 октября (понедельник)
"Кривбасс" - "Ингулець". Киев. НСК Олимпийский. 13:00. Арбитр - Монзуль К. (Харьков). Арбитр ВАР - Балакин Н. (Киев)
"Колос" - "Черноморець". Коваливка. "Колос". 15:00. Арбитр - Романов В. (Днепр)
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