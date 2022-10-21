Владимир Шаран: У нас была возможность отказаться от игры с Металлистом 1925

Матч "Металлист 1925" – "Минай", который в рамках 8-го тура состоялся в Ковалевке и завершился победой закарпатцев 1:0, проходил в непростых условиях. Об обстоятельствах, связанных с этим поединком, и сегодняшних делах сельской команды корреспонденту UA-Футбол рассказал ее главный тренер Владимир Шаран.

- Особенности этого матча впервые случились в жизни футболистов и нашей команды в целом, - рассказывает рулевой "Миная". – Три с половиной часа всем его участникам пришлось сидеть в бомбоубежище. Было хоть и безопасно, но холодно. Делегат матча сказал, что все должны находиться в укрытии, и мы вынуждены были ожидать там окончания воздушной тревоги. Учитывая ситуацию, думали о том, как после матча поедем домой. Ведь наш поезд на Ужгород отправлялся из Киева в 20:05, и в случае если игра задержится, то на него могли бы не успеть. А у нас уже в субботу матч с "Шахтером", поэтому мы планировали в четверг утром быть в Закарпатье. Сидя в бомбоубежище, об игре уже мало думалось – хотелось, чтобы поскорее она началась и наша команда могла вовремя отправиться домой. Последние полторы недели в Киеве было опасно, в чем мы могли убедиться накануне матча. Приехав в столицу во вторник, услышали три серьезных взрыва. Когда мы проезжали у вокзала, то увидели их последствия. На это было очень тяжело смотреть. Чуть больше, чем за неделю до этого, "Минай" проводил в Киеве поединок с "Кривбассом", а на следующий день, 10 октября, в столице творились страшные вещи. Люди рассказывали нам, что происходило в тот день. Наши футболисты знали об этом, однако одно дело услышать рассказы, а совсем другое – увидеть своими глазами. В частности, это касается жилого дома, разрушенного врагом в центре города. Тяжело, очень тяжело это видеть. К счастью, воздушных тревог больше не было, и перед матчем с "Металлистом 1925" мы переночевали нормально. Но в среду снова пошли тревоги, из-за которых и провели в укрытии так много времени. Делегат матча сказал, что если у нас есть желание не проводить этот поединок, мы имеем право отказаться. Но мысли у нас были только о том, как попасть домой.

– И как удалось эту задачу решить?

- Решили, что из Ковалевки в Киев не поедем, а направимся к другой станции на пути от столицы. Было два варианта – Бердичев или Фастов. Хорошо, что у нас есть хорошие знакомые, благодаря которым "Укрзалізницею" было дано разрешение ужгородскому поезду сделать незапланированную остановку в Фастове. Там наша команда в него и села. В противном случае нужно было бы ехать два часа в Бердичев – именно там этот поезд после Киева останавливался. А затем следующая остановка была только во Львове.

– Насколько тяжело далась победа над "Металлистом 1925"?

– Любая игра дается непросто. Перед поединком с харьковчанами я сказал подопечным: "Давайте выйдем и покажем все, на что способны. Кто проявит характер – тот и победит". И ребята молодцы: вышли – и отдали силы настолько, насколько смогли. Хватило минут на семьдесят, потому что, как рассказывали игроки, их уже не было. Это очень важная для нас победа, ведь по календарю "Минай" потом ждут непростые соперники – "Ворскла", "Днепр-1". Мы же в среду обыграли хорошую, играющую команду. Команду, которая проиграла всего один матч в текущем чемпионате. Накануне я встречался с президентом клуба, который, как и вице-президент, очень довольны игрой с "Металлистом 1925". Оба благодарны за победу. Особенно если учесть, в каких тяжелых условиях она была одержана. Скажем, в концовке матча вдруг где-то прилетели два самолета, о которых никто не знал откуда они. Слышен был их гул. Конечно, мы понимали, что это наши, а не вражьи. Однако в тот момент ребята остановились, столкнувшись с подобным впервые. Слава Богу, что этот поединок прошел и в нем мы одержали победу, показав хорошую игру.

- Скачок сразу на несколько ступенек вверх психологически повлиял на команду?

- В среду после игры ребята так радовались, будто мы выиграли чемпионат Европы или попали в финальную часть чемпионата мира. Я был так впечатлен, что у нас такой коллектив! Об этом свидетельствует такой факт. Когда я перед матчем с харьковчанами сказал подопечным, которые переодевались на игру: "Ребята, у нас есть возможность отказаться от игры", они мне ответили "Как это отказаться? Выходим – и играем!". И еще. За сутки до матча я говорил своим футболистам: "Мы играем только на победу!". Рад, что именно так и произошло. Конечно, эта победа в психологическом плане очень положительно влияет на состояние нашей команды, особенно если учесть, что у "Миная" наименьший бюджет в Премьер-лиге. Выигрыш у "Металлиста 1925" для нас очень важен, потому что мы рады каждому пункту.

- Судя по матчам, сыгранным в первой половине осенней части чемпионата, с основной обоймой исполнителей вы уже окончательно определились?

– Да. Хотя хочется иметь усиление. Усиление среди игроков, выходящих на замену. Они понимают, работают и делают все возможное, что от них зависит. Однако им нужна игровая практика. А ее мы не можем давать в каждом поединке. Разумеется, доверять хочется всем футболистам, и они пытаются прилагать усилия, чтобы усилить игру. Но к большому сожалению, не всегда это выходит.

– Кто из подопечных исполняет роль вожака?

– Таких у нас трое: капитан Бандура и вице-капитаны – Немчанинов и Гончар. Эти ребята старше по возрасту, и я им доверяю. Они и несут на себе ответственность по всем внутренним составляющим коллектива.

– "Минай" – одна из немногих команд элиты, которая все домашние матчи проводит на родной арене. Однако показатель в два очка, полученных в четырех матчах, вас, как тренера, наверняка беспокоит?

- Да, конечно. Я считаю, что дома на футболистов давит психологический груз, ведь они стремятся во что бы то ни стало победить. Но это, к сожалению, не выходит. Как и не могли долго забить – почти полтора месяца, пока не сделали это в игре с "Вересом". А вот на выезде действуем раскрепощеннее, чем дома. Там нам легче играть.

- По пропущенным голам у вашей команды один из лучших показателей в Премьер-лиге – 7. Значит ли это, что к последнему рубежу и линии обороны меньше всего претензий?

- После того же матча с "Вересом" я подчеркивал, что в игре в защите у нас, слава Богу, более-менее порядок. Да и игру вратаря Бандуры следует учитывать – он у нас опытный не только по показателям в Премьер-лиге, но и по количеству матчей в украинском футболе. Если же говорить о других игровых звеньях, то хотелось бы больше производительности в атаке. Хотя во время работы в "Александрии" и "Минае" фундамент футбольной команды я всегда строил с учетом качественной защиты.

– Селекционной работой в летне-осенний период удовлетворены?

– Не совсем. Хотелось бы видеть еще игроков, которые могли бы усилить нашу игру. Но, к сожалению, ребята выбирали другие клубы – те, у которых бюджет выше. Я думал, что тот факт, что в Ужгороде спокойнее людей привлечет и они смогут там жить и работать. Однако из тех футболистов, которых я хотел видеть в составе "Миная", желающих не нашлось – предпочли другие команды за счет финансовых условий.

– Во взаимопонимании с руководством клуба проблем не возникает?

– Нет. Слава Богу, за месяц до старта чемпионата люди поняли, что мы нашим тренерским штабом хотим видеть. Как и наоборот. Пока у нас нет никаких проблем в организации тренировочного процесса, проживании и питании команды. Руководство клуба увидело, что мы неплохо начали осеннюю часть чемпионата. Причем я имею в виду не результат, а организацию игры. Хочется поблагодарить наших ребят. Несмотря на короткий отрезок времени, коллектив у нас сложился неплохой.

– Есть ли игроки, которые находятся сегодня в лазарете?

– В поединке с "Металлистом 1925" вынуждены были заменить получившего травму Гончара. Накануне ему был сделан снимок – слава Богу, перелома пальца нет. Надеемся, что в следующем поединке – 29 октября с "Ворсклой" он сыграет. Есть проблема со спиной у Немчанинова, а еще у нескольких игроков микротравмы. Но ребята молодые – надеюсь, скоро восстановятся.

– От дел футбольных перейдем к вашим личным. Вы уже долгое время находитесь в Закарпатье. Семья с вами?

– Да, в Ужгороде. Дочь сейчас рядом со мной, жена в соседней комнате разговаривает по телефону, а четвероногий член семьи Байрик тоже тут (довольно улыбается). Так что когда семья рядом, то все нормально, спокойно и здорово.