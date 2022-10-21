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Официально: Матч Динамо - Ворскла пройдет в Киеве

Премьер-лига
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На стадионе Лобановского

Официально: Матч Динамо - Ворскла пройдет в Киеве

fcdynamo.com

Новина українською

Определилось место проведения матча 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" будет дома принимать полтавскую "Ворсклу".

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, поединок состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало – в 13:00.

Напомним, поединок предыдущего тура с харьковским "Металлистом" был перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, сложившейся в столице Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
http://fcdynamo.com

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