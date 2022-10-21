Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Матч Динамо - Ворскла пройдет в Киеве
На стадионе Лобановского
fcdynamo.com
Определилось место проведения матча 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, поединок состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало – в 13:00.
Напомним, поединок предыдущего тура с харьковским "Металлистом" был перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, сложившейся в столице Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:http://fcdynamo.com
Популярное сейчас
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Шаран: В конце игры с Металлистом 1925 над стадионом пролетели два самолета - это не так просто
- Победа Барсы, отстранение Роналду, перенос матча Шахтера. Главные новости за 20 октября
- Динамо поднимается за счет Миная, Шахтер догоняет Днепр-1. Таблица и результаты тура УПЛ
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн