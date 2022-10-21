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КДК УАФ рассмотрит инцидент с дракой Дедышина и Красникова

Премьер-лига
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Заседание состоится 27 октября

КДК УАФ рассмотрит инцидент с дракой Дедышина и Красникова

Дом футбола

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производство по инциденту с участием спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова и генерального директора "Руха" Игоря Дедышина.

Дело будет рассмотрено на заседании КДК УАФ, которое состоится 27 октября.

Участников конфликта - Красникова и Дедышина, а также официальных лиц матча - делегата Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого обязали присутствовать на заседании.

Интересно, что ранее Красников назвал инцидент "небольшой стычкой", а Дедышин опроверг факт драки.

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В статье: Евгений Красников Игорь Дедышин Рух (Львов) СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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