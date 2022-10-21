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КДК УАФ рассмотрит инцидент с дракой Дедышина и Красникова
Заседание состоится 27 октября
Дом футбола
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производство
Дело будет рассмотрено на заседании КДК УАФ, которое состоится 27 октября.
Участников конфликта - Красникова и Дедышина, а также официальных лиц матча - делегата Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого обязали присутствовать на заседании.
Интересно, что ранее Красников назвал инцидент "небольшой стычкой", а Дедышин опроверг факт драки.
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