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СМИ: Днепр-1 готов отпустить зимой Довбика, если клуб получит конкретное предложение

Премьер-лига
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На игрока есть претенденты в Италии

СМИ: Днепр-1 готов отпустить зимой Довбика, если клуб получит конкретное предложение

фото - СК Дніпро-1

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25-летний форвард "Днепра-1" Артем Довбик может покинуть днепровский клуб в январское трансферное окно.

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, руководство клуба обещает Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение.

При этом, сумма сделки вряд ли превысит 6 миллионов евро, потому как контракт футболиста истекает 31 декабря 2023 года, и Довбик уже уведомил боссов "Днепра-1", что не будет его продлевать.

Стоит отметить, что итальянское издание пишет о Довбике в свете интереса к игроку со стороны "Болоньи" и "Салернитаны". Не исключено, что эти клубы вернуться к переговорам по форварду "Днепра-1" в январе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Болонья Салернитана Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Corriere dello Sport

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