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СМИ: Днепр-1 готов отпустить зимой Довбика, если клуб получит конкретное предложение
На игрока есть претенденты в Италии
фото - СК Дніпро-1
25-летний форвард "Днепра-1"
Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, руководство клуба обещает Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение.
При этом, сумма сделки вряд ли превысит 6 миллионов евро, потому как контракт футболиста истекает 31 декабря 2023 года, и Довбик уже уведомил боссов "Днепра-1", что не будет его продлевать.
Стоит отметить, что итальянское издание пишет о Довбике в свете интереса к игроку со стороны "Болоньи" и "Салернитаны". Не исключено, что эти клубы вернуться к переговорам по форварду "Днепра-1" в январе.
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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