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Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но на новых условиях

Премьер-лига
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Денег по ходу сезона не будет

Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но на новых условиях

Олександр Приходько

Новина українською

Каналы Setanta Sports продолжат транслировать матчи УПЛ, несмотря на принятие закона Украины «О физической культуре и спорте», который поставил крест на создании единого телепула. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако условия сотрудничества транслятора с УПЛ изменятся.

Так как в пакет Setanta, в итоге, вошли только 11 клубов УПЛ из 16, о 3,2 миллионах долларов в год с учетом расходов на продакшн, речь уже не идет.

Теперь Setanta будет оплачивать только продакшн. Если в конце сезона суммарные доходы компании от трансляции матчей УПЛ и дистрибуции прав на зарубежный рынок превысят расходы, прибыль будет разделена между 11 клубами, которые вошли в пул.

Источник также отмечает, что по договору, который был составлен перед стартом сезона, каждый клуб должен был получить по 94 тысячи долларов за сезон.

Напомним, что ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря" и "Рух". Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
ТаТоТаке

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