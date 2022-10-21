Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но на новых условиях

Каналы Setanta Sports продолжат транслировать матчи УПЛ , несмотря на принятие закона Украины «О физической культуре и спорте», который поставил крест на создании единого телепула. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако условия сотрудничества транслятора с УПЛ изменятся.

Так как в пакет Setanta, в итоге, вошли только 11 клубов УПЛ из 16, о 3,2 миллионах долларов в год с учетом расходов на продакшн, речь уже не идет.

Теперь Setanta будет оплачивать только продакшн. Если в конце сезона суммарные доходы компании от трансляции матчей УПЛ и дистрибуции прав на зарубежный рынок превысят расходы, прибыль будет разделена между 11 клубами, которые вошли в пул.

Источник также отмечает, что по договору, который был составлен перед стартом сезона, каждый клуб должен был получить по 94 тысячи долларов за сезон.

Напомним, что ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря" и "Рух". Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.