Трабзонспор зимой возобновит попытки подписать Довбика

Турецкий "Трабзонспор" зимой возобновит попытки подписать форварда " Днепра-1 " Артема Довбика, сообщает местное издание Haberin Takası.

Источник отмечает, что летом клуб активно работал над трансфером, однако так и не смог договориться с "Днепром-1".

Тем не менее, зимой турки сделают очередную попытку подписать Довбика.

Издание также отмечает, что в Турции также к Артему проявляет интерес и тройка местных грандов - "Фенербахче", "Бешикташ" и "Галатасарай".

Отметим, что также в Италии писали, что зимой побороться за Довбика могут и "Болонья" с "Салернитаной" .

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.