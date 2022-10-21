  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трабзонспор зимой возобновит попытки подписать Довбика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трабзонспор зимой возобновит попытки подписать Довбика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Претендентов на Артема много

Трабзонспор зимой возобновит попытки подписать Довбика

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" зимой возобновит попытки подписать форварда "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает местное издание Haberin Takası.

Источник отмечает, что летом клуб активно работал над трансфером, однако так и не смог договориться с "Днепром-1".

Тем не менее, зимой турки сделают очередную попытку подписать Довбика.

Издание также отмечает, что в Турции также к Артему проявляет интерес и тройка местных грандов - "Фенербахче", "Бешикташ" и "Галатасарай".

Отметим, что также в Италии писали, что зимой побороться за Довбика могут и "Болонья" с "Салернитаной".

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Haberin Takası

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде