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Трабзонспор зимой возобновит попытки подписать Довбика
Претендентов на Артема много
Фото: scdnipro1.com.ua
Турецкий "Трабзонспор" зимой возобновит попытки подписать форварда "
Источник отмечает, что летом клуб активно работал над трансфером, однако так и не смог договориться с "Днепром-1".
Тем не менее, зимой турки сделают очередную попытку подписать Довбика.
Издание также отмечает, что в Турции также к Артему проявляет интерес и тройка местных грандов - "Фенербахче", "Бешикташ" и "Галатасарай".
Отметим, что также в Италии писали, что
Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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