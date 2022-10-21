Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решко: Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку
Эксперту очень не нравится нынешнее положение команды
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-футболист "
"Молодые украинские футболисты "Динамо" не используют свой шанс, который получили после того, как иностранцы уехали из Украины в связи с войной. Они остановились в развитии. Имею в виду Цыганкова, Забарного, Буяльского... Перед началом сезона я прогнозировал, что они будут лидерами "Динамо" и сборной Украины, а получилось так, что "Шахтер", даже несмотря на уход бразильских звезд, стал главной силой в нашем футболе. И первая после начала войны дуэль грандов это еще раз доказала.
Мирчу Луческу надо увольнять. Он работает с "Динамо" не один год, а футболисты не дают результата. Очевидно, это вина главного тренера. Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку. Не надо мучить ни себя, ни болельщиков. Ему 77 лет, денег он уже много заработал, пусть поживет ради себя, отдохнет, насладится жизнью. Впрочем, похоже, Луческу просто не может жить без футбола", — сказал Решко.
Напомним, что после 6 матче в УПЛ у "Динамо" три победы и три поражения. В группе Лиги Европы у киевлян 4 поражения в четырех матчах.
Популярное сейчас
- Воздушные силы: У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы
- На россии заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста украинской армией
- ВСУ отбрасывают врага на Бахмутском направлении – россияне имитируют захват города
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+