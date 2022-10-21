Решко: Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку

Экс-футболист " Динамо " Стефан Решко оценил игру команды в начале текущего сезона.

"Молодые украинские футболисты "Динамо" не используют свой шанс, который получили после того, как иностранцы уехали из Украины в связи с войной. Они остановились в развитии. Имею в виду Цыганкова, Забарного, Буяльского... Перед началом сезона я прогнозировал, что они будут лидерами "Динамо" и сборной Украины, а получилось так, что "Шахтер", даже несмотря на уход бразильских звезд, стал главной силой в нашем футболе. И первая после начала войны дуэль грандов это еще раз доказала.

Мирчу Луческу надо увольнять. Он работает с "Динамо" не один год, а футболисты не дают результата. Очевидно, это вина главного тренера. Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку. Не надо мучить ни себя, ни болельщиков. Ему 77 лет, денег он уже много заработал, пусть поживет ради себя, отдохнет, насладится жизнью. Впрочем, похоже, Луческу просто не может жить без футбола", — сказал Решко.