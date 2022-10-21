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Решко: Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку

Премьер-лига
(3 голосов)

Эксперту очень не нравится нынешнее положение команды

Решко: Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-футболист "Динамо" Стефан Решко оценил игру команды в начале текущего сезона.

"Молодые украинские футболисты "Динамо" не используют свой шанс, который получили после того, как иностранцы уехали из Украины в связи с войной. Они остановились в развитии. Имею в виду Цыганкова, Забарного, Буяльского... Перед началом сезона я прогнозировал, что они будут лидерами "Динамо" и сборной Украины, а получилось так, что "Шахтер", даже несмотря на уход бразильских звезд, стал главной силой в нашем футболе. И первая после начала войны дуэль грандов это еще раз доказала.

Мирчу Луческу надо увольнять. Он работает с "Динамо" не один год, а футболисты не дают результата. Очевидно, это вина главного тренера. Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку. Не надо мучить ни себя, ни болельщиков. Ему 77 лет, денег он уже много заработал, пусть поживет ради себя, отдохнет, насладится жизнью. Впрочем, похоже, Луческу просто не может жить без футбола", — сказал Решко.

Напомним, что после 6 матче в УПЛ у "Динамо" три победы и три поражения. В группе Лиги Европы у киевлян 4 поражения в четырех матчах.

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В статье: Мирча Луческу Стефан Решко Динамо (Киев)
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Источник:
Експрес

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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
21.10.2022 в 23:16
Буяльському майже 30, Циганкову майже 25. Це молоді футболісти?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.10.2022 в 23:49
для решко - да)))
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0
-1

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