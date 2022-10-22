"Будем добиваться наказания для функционера". ​​Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова

Харьковский "Металлист" от имени директора клуба Валерия Григи выступил с официальным сообщением после заявлений, с которыми выступил генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедишин, а также публикации на официальном сайте львовян.

Напомним, что конфликт начался неделю назад после матча "Рух" - "Днепр-1", завершившегося победой днепрян, а львовяне доигрывали встречу в девяти.

После финального свистка прямо на поле произошла потасовка между двумя функционерами, после которой гендиректор "Днепра-1" Красников заявил, что "эта ситуация была четко спланирована", а Дедишин обвинил оппонента, что "тот сломал много судеб".

После этого на официальном сайте "Руха" появился большой материал. В нем клуб называет арбитра Юрия Иванова, который как раз судил матч "Рух" - "Днепр-1" на прошлых выходных, "пешкой", Евгения Красникова ("на нем тоже негде пробы ставить") - в управлении двумя клубами ("Металлист" и "Днепр-1") и обвиняя в работе с судьями, а также называя главу УАФ Андрея Павелко "королем" Красникова.

В заявлении "Металлиста" говорится, что Евгений Красников не занимает ни одного поста в харьковском клубе.

"1. Евгений Красников, работавший в футбольном клубе "Металлист", был уволен по собственному желанию 21.07.2022. 2. Евгений Красников не является акционером ФК "Металлист". 3. Евгений Красников не финансирует ФК "Металлист". 4. Клуб имеет свои источники финансирования, которые не нарушают действующее законодательство и регламентные нормы ФИФА. И готов предоставить соответствующие документы по требованию компетентных органов. Считаем высказывания Дедышина недопустимыми. Это общая клевета, порочащая честь футбольного клуба "Металлист". Оставляем за собой право обратиться в органы футбольного правосудия и будем добиваться максимально сурового наказания для этого функционера", - цитирует "Металлист" директора клуба Валерия Григу.

Отметим, что "Днепр-1" с официальным заявлением еще не выступал.