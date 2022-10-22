  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Будем добиваться наказания для функционера". ​​Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Будем добиваться наказания для функционера". ​​Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова

Премьер-лига
(2 голосов)

"Днепр-1" почему-то молчит

"Будем добиваться наказания для функционера". ​​Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова

Фото: scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" от имени директора клуба Валерия Григи выступил с официальным сообщением после заявлений, с которыми выступил генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедишин, а также публикации на официальном сайте львовян.

Напомним, что конфликт начался неделю назад после матча "Рух" - "Днепр-1", завершившегося победой днепрян, а львовяне доигрывали встречу в девяти.

После финального свистка прямо на поле произошла потасовка между двумя функционерами, после которой гендиректор "Днепра-1" Красников заявил, что "эта ситуация была четко спланирована", а Дедишин обвинил оппонента, что "тот сломал много судеб".

После этого на официальном сайте "Руха" появился большой материал. В нем клуб называет арбитра Юрия Иванова, который как раз судил матч "Рух" - "Днепр-1" на прошлых выходных, "пешкой", Евгения Красникова ("на нем тоже негде пробы ставить") - в управлении двумя клубами ("Металлист" и "Днепр-1") и обвиняя в работе с судьями, а также называя главу УАФ Андрея Павелко "королем" Красникова.

В заявлении "Металлиста" говорится, что Евгений Красников не занимает ни одного поста в харьковском клубе.

"1. Евгений Красников, работавший в футбольном клубе "Металлист", был уволен по собственному желанию 21.07.2022.

2. Евгений Красников не является акционером ФК "Металлист".

3. Евгений Красников не финансирует ФК "Металлист".

4. Клуб имеет свои источники финансирования, которые не нарушают действующее законодательство и регламентные нормы ФИФА. И готов предоставить соответствующие документы по требованию компетентных органов.

Считаем высказывания Дедышина недопустимыми. Это общая клевета, порочащая честь футбольного клуба "Металлист". Оставляем за собой право обратиться в органы футбольного правосудия и будем добиваться максимально сурового наказания для этого функционера", - цитирует "Металлист" директора клуба Валерия Григу.

Отметим, что "Днепр-1" с официальным заявлением еще не выступал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде