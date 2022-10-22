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Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Динамо" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, 23 октября 2022

Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" продолжает непривычно для себя идти в середине таблицы, не сумев неделю назад ничего противопоставить "Шахтеру". Да, у команды Луческу сразу два матча в запасе и их нынешнее восьмое место может трансформироваться даже в третье, но глядя на нынешнюю форму, нет гарантий, что у столичного клуба не возникнут проблемы в любом из матчей.

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У "Ворсклы" дела еще хуже. Команда Скрипника матчи не пропускала, но в таблице идет на 12-м месте. Учитывая количество легионеров и ожидания перед стартом сезона, нынешнюю позицию можно назвать провалом. Полтавчанам пора бы снова начать побеждать, иначе их будут ожидать весьма темные времена.

Смотрите матч девятого тура УПЛ в воскресенье, 23-го октября, на телеканале "2+2". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 13:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо" - "Ворскла" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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