Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

"Динамо" продолжает непривычно для себя идти в середине таблицы, не сумев неделю назад ничего противопоставить "Шахтеру". Да, у команды Луческу сразу два матча в запасе и их нынешнее восьмое место может трансформироваться даже в третье, но глядя на нынешнюю форму, нет гарантий, что у столичного клуба не возникнут проблемы в любом из матчей.

У "Ворсклы" дела еще хуже. Команда Скрипника матчи не пропускала, но в таблице идет на 12-м месте. Учитывая количество легионеров и ожидания перед стартом сезона, нынешнюю позицию можно назвать провалом. Полтавчанам пора бы снова начать побеждать, иначе их будут ожидать весьма темные времена.

Смотрите матч девятого тура УПЛ в воскресенье, 23-го октября, на телеканале "2+2". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 13:00.