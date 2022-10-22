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Александрия - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый поединок девятого тура

Александрия - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого поединка девятого тура украинского первенства "Александрия" в Киеве примет "Львов". Команды находится на разных полюсах турнирной таблицы и имеют абсолютно разные серии. "Горожане" Гуры взяли шесть балов в двух последних встречах, в то время как львовяне не побеждают на протяжении трех игр. Но поверьте, коллектив Дулуба умеет преподносить сюрпризы.

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"Александрия" 15:00 "Львов"

VBET-лига. 9-й тур
22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

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В статье: ФК Львов ФК Александрия
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