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Александрия - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый поединок девятого тура
Фото: Александр Приходько
В рамках первого поединка девятого тура украинского первенства "Александрия" в Киеве примет "Львов". Команды находится на разных полюсах турнирной таблицы и имеют абсолютно разные серии. "Горожане" Гуры взяли шесть балов в двух последних встречах, в то время как львовяне не побеждают на протяжении трех игр. Но поверьте, коллектив Дулуба умеет преподносить сюрпризы.
"Александрия" 15:00 "Львов"
VBET-лига. 9-й тур
22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
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