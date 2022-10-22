Металлист - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

У этого матча сразу несколько интересных составляющих. В первую очередь – спортивная, ведь между собой сыграют представители топ-5 турнирной таблицы. Однако дополнительную интригу порождают подковерные "слухи": Евгения Красникова, официально работающего в Днепре-1", связывают с "Металлистом". Собственно, раньше это было его детище. И вместе с Красниковым из "Металлиста" в "Днепр-1" в начале сезона "перекочевали" тренер и ряд игроков.

Будет ли это противостояние из серии "Мариуполь" - "Шахтер"? Или все же увидим острую, напряженную борьбу? Узнаем в воскресенье, 23-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также эфир будет доступен на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть прямой видеоэфир, предлагаем следить за развитием событий в нашей трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>