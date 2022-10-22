Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
У этого матча сразу несколько интересных составляющих. В первую очередь – спортивная, ведь между собой сыграют представители топ-5 турнирной таблицы. Однако дополнительную интригу порождают подковерные "слухи": Евгения Красникова, официально работающего в Днепре-1", связывают с "Металлистом". Собственно, раньше это было его детище. И вместе с Красниковым из "Металлиста" в "Днепр-1" в начале сезона "перекочевали" тренер и ряд игроков.
Будет ли это противостояние из серии "Мариуполь" - "Шахтер"? Или все же увидим острую, напряженную борьбу? Узнаем в воскресенье, 23-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также эфир будет доступен на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть прямой видеоэфир, предлагаем следить за развитием событий в нашей трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Укрэнерго сообщает о временном отключении электроэнергии в нескольких областях
- Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО
- Бенфика благодаря ассисту экс-игрока Шахтера впервые за 3,5 года победила Порту
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой