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Металлист - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

У этого матча сразу несколько интересных составляющих. В первую очередь – спортивная, ведь между собой сыграют представители топ-5 турнирной таблицы. Однако дополнительную интригу порождают подковерные "слухи": Евгения Красникова, официально работающего в Днепре-1", связывают с "Металлистом". Собственно, раньше это было его детище. И вместе с Красниковым из "Металлиста" в "Днепр-1" в начале сезона "перекочевали" тренер и ряд игроков.

Будет ли это противостояние из серии "Мариуполь" - "Шахтер"? Или все же увидим острую, напряженную борьбу? Узнаем в воскресенье, 23-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также эфир будет доступен на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть прямой видеоэфир, предлагаем следить за развитием событий в нашей трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

Какая роль Красникова в "Днепре-1", как функционер ведет коммуникации в подтрибунном помещении – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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