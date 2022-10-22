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Удар на технику. Калитвинцев удивил голкипера Львова и забил от угла штрафной под дальнюю стойку
Удар получился очень неплохим
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
"Александрия" и "Львов" открывают девятый тур УПЛ очным матчем. После 45 минут игры счет на табло был 0:0, но в компенсированное к первой половине время представитель Кировоградщины открыл счет.
Гол пришел, как говорят, из ничего. Владислав Калитвинцев нанес неожиданный, но не слишком сильный удар из района правого угла штрафной. Мимо мяча пролетели все игроки, к чему голкипер не был готов.
Отметим, что сейчас продолжается второй тайм во встрече. На данный момент счет остается 1:0 в пользу "Александрии". Следить за матчем вы можете в нашем текстовом онлайне
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