Удар на технику. Калитвинцев удивил голкипера Львова и забил от угла штрафной под дальнюю стойку

"Александрия" и "Львов" открывают девятый тур УПЛ очным матчем. После 45 минут игры счет на табло был 0:0, но в компенсированное к первой половине время представитель Кировоградщины открыл счет.

Гол пришел, как говорят, из ничего. Владислав Калитвинцев нанес неожиданный, но не слишком сильный удар из района правого угла штрафной. Мимо мяча пролетели все игроки, к чему голкипер не был готов.