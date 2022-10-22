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Удар на технику. Калитвинцев удивил голкипера Львова и забил от угла штрафной под дальнюю стойку

Премьер-лига
(1 голосов)

Удар получился очень неплохим

Удар на технику. Калитвинцев удивил голкипера Львова и забил от угла штрафной под дальнюю стойку

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Львов" открывают девятый тур УПЛ очным матчем. После 45 минут игры счет на табло был 0:0, но в компенсированное к первой половине время представитель Кировоградщины открыл счет.

Гол пришел, как говорят, из ничего. Владислав Калитвинцев нанес неожиданный, но не слишком сильный удар из района правого угла штрафной. Мимо мяча пролетели все игроки, к чему голкипер не был готов.

Отметим, что сейчас продолжается второй тайм во встрече. На данный момент счет остается 1:0 в пользу "Александрии". Следить за матчем вы можете в нашем текстовом онлайне здесь.

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В статье: Владислав Калитвинцев ФК Львов ФК Александрия Александр Ильющенков
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