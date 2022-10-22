Александрия - Львов 2:0. Пожертвовав яркостью, обретаешь стабильность

Вероятно, нужно ценить то, что имеешь. В не самый теплый субботний день украинский чемпионат был представлен всего одним матчем, который состоялся в Киеве - "Александрия" номинально принимала "Львов". Интересно, что уже на завтра УПЛ запланировала четыре поединка, и это вызывает небольшие вопросы касательно распределения временных слотов. С другой стороны, сегодня должен был состояться еще и перенесенный поединок "Миная" и "Шахтера", да и в целом, важно не количество матчей в игровой день, а их среднее качество. И касательно второго фактора битва двух "горожан" могла как порадовать, так и огорчить.

Наставники обеих команд составами не удивили. Бреши в составах (дисквалифицированные Дячук и Бусько) они заткнули прогнозируемо Мельником и Никитюком, а больше замен в сравнении с прошедшими матчами не было. Юрий Гура не решился сходу выпустить Ковальца, продолжая давать время креативному футболисту набрать лучшую форму. Все-таки, до старта шестого тура УПЛ Кирилл в последний раз играл аж в октябре 2021-го. Что касается Олега Дулуба, то белорусский тренер в принципе ограничен в своем выборе короткой скамейкой запасных. Слова "ротация" и "Львов" в одном предложении встречаются довольно редко.

Первый тайм, говоря прям, не получился. И мы знаем почему. Ни у одной из команд не нашлось игрока, который может сыграть интересно или нестандартно. Как мы прогнозировали в анонсе, "Александрия" забрала себе мяч, но что делать с ним практически не знала. Атаки номинальных хозяев постоянно упирались в потолок банальности - игроки пасовались вокруг чужой штрафной, находили справа Калитвинцева, а тот навешивал в штрафную. Учитывая отсутствие профильного центрфорварда, ни к чему хорошему такие забросы не приводили. "Львов" делал ставки на контратаки, и если не считать момента Бугая, когда тот подловил сонного Бабогло, оббежал центрбека, но неудачно перекинул кипера "Александрии", центр поля "сине-золотые" почти не пересекали. Кстати, в моменте с Бугаем имели место претензии на опасный штрафной/пенальти, но арбитр решил, что борьба прошла в пределах правил.

Если сравнить футбол с музыкой, то в первом тайме от футболистов двух команд хотелось услышать чего-то в стиле джаз или фанк, однако все 45+2 на поле был однотипный марш. К тому же, очень плохо отрепетированный. Потому и гол Калитвинцева, который пришел уже в компенсированное время, получился нелогичным. Владислав получил сферу на правом крыле, выдал мощный навес/прострел в штрафную соперника, однако мяч пошел по интересной траектории и залетел напрямую в ворота. Кипер "Львова" момент проспал, из-за чего его команда вместо комфортных 0:0, ушла отдыхать с отставанием в минус один. Сам Калитвинцев своей активностью этот гол заслужил, чего не скажешь об остальных 21-м игроке.

Забитый гол подарил шанс "Александрии" играть при удобном сценарии. Команда Гура не сильна в позиционных атаках, но когда появляются зоны, тогда и наступает их звездный час. Правда старт второго тайма хозяева провели достаточно прагматично, сосредоточившись на игре у своих ворот. "Львов" старался, имел два момента (Крушинский со штрафного и Крушинский издали), но в целом на гол не наиграл. А потратив все силы в атаке, гости быстро пропустили второй. Все тот же Калитвинцев выдал примерно сотый кросс с правого фланга, после чего сфера досталась левому фулбеку Цурикову. Тот принял на грудь (мяч), а после мощно ударил с левой. Практически шедевр, но в этом сезоне Андрей иначе не забивает. В сумме это его третье взятие ворот. Результат матча был предрешен досрочно.

После 66-й минуты особо интересных моментов замечено не было. "Александрия" довела матч до своей логичной победа, уже во втором кряду не подарив болельщикам яркой игры. Но это и не очень важно, сейчас "горожанам" нужно стабильно брать очки, что они и делают, выиграв три игры кряду. Однако главные испытания их ждут впереди. "Шахтер", "Колос", "Динамо", "Верес", "Днепр-1" - согласитесь, весьма тяжеленький календарь, но если команда хочет бороться за бронзу, результат стабильно нужно добывать всегда.

VBET-лига. 9-й тур

22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

ФК Александрия - ФК Львов 2:0

Голы: Владислав Калитвинцев 45+2, Андрей Цуриков 66

ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев (Артем Шулянский 84), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Богдан Кобзар 72), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Кирилл Ковалец 72)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Виталий Бойко (Богдан Мишенко 52), Владислав Бугай, Назарий Ныч (Виталий Михайлив 70), Михаил Шишка (Борис Крушинский 52), Роман Никитюк, Павел Полегенько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

Предупреждения: Кирилл Дришлюк 81 - Роман Никитюк 2