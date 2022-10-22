На фронте погиб детский тренер Миная

Ужгородский "Минай" сообщил о том, что один из тренеров детского филиала клуба погиб на фронте. Руслан Викторович Чума до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины работал детским тренером.

В начале лета ему исполнилось 45 лет. Как сообщает пресс-служба клуба, у него осталось двое сыновей, оба юные футболисты. "Минай" будет поддерживать семью и детей Руслана Викторовича.