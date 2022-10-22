Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На фронте погиб детский тренер Миная
Руслан Викторович Чума погиб, защищая Украину
Фото: FC Minaj
Ужгородский "Минай" сообщил о том, что один из тренеров детского филиала клуба погиб на фронте. Руслан Викторович Чума до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины работал детским тренером.
В начале лета ему исполнилось 45 лет. Как сообщает пресс-служба клуба, у него осталось двое сыновей, оба юные футболисты. "Минай" будет поддерживать семью и детей Руслана Викторовича.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полесье громит Эпицентр, Карпаты вырывают победу в дерби. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Часть Луцка без электроэнергии из-за прилета ракет. Также есть попадания и в Ровенской области
- В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду
- Динамо поднимается за счет Миная, Шахтер догоняет Днепр-1. Таблица и результаты тура УПЛ
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Новости по теме
- 08:30 Украинские Бойко: Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб
- 14:26 Украинские На деньги, собранные на благотворительном матче в Ужгороде, приобретены тепловизоры и авто. Отчет, куда поедет техника
- 09:00 Украинские Селезнев объяснил, почему не вступил в ряды теробороны
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн