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На фронте погиб детский тренер Миная

Премьер-лига
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Руслан Викторович Чума погиб, защищая Украину

На фронте погиб детский тренер Миная

Фото: FC Minaj

UA-Футбол
Новина українською

Ужгородский "Минай" сообщил о том, что один из тренеров детского филиала клуба погиб на фронте. Руслан Викторович Чума до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины работал детским тренером.

В начале лета ему исполнилось 45 лет. Как сообщает пресс-служба клуба, у него осталось двое сыновей, оба юные футболисты. "Минай" будет поддерживать семью и детей Руслана Викторовича.

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В статье: ФК Минай война с россией
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