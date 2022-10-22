ФК Александрия - ФК Львов 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Александрия" уверенно обыграла "Львов". Счет в поединке открыл Владислав Калитвинцев на 2-й добавленной минуте до первого тайма - хавбек закрутил мяч в ворота "львов" из-за пределов штрафной. Превосходство хозяев поля удвоил Андрей Цуриков, забив на 66-й минуте встречи. Благодаря этой победе, подопечные Юрия Гуры поднялись на третью позицию в турнирной таблице. В свою очередь, команда Олега Дулуба занимает 13-е место.

VBET-лига. 9-й тур

22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

ФК Александрия - ФК Львов 2:0

Голы: Владислав Калитвинцев 45+2, Андрей Цуриков 66