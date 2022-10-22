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Рух - Металлист 1925: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Встреча соседей по таблице
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Перед девятым туром чемпионата "Рух" и "Металлист 1925" занимают соседние места в турнирной таблице. У львовян на одну игру больше, и они идут одиннадцатыми. У харьковчан, соответственно, есть матч в запасе, десятая строчка и два очка преимущества. Очевидно, что при таких раскладах эта игра приобретает особое значение для обоих коллективов.
Матч между "Рухом" и "Металлистом 1925" состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток встречи намечен на 15:00.
В прямом эфире эту игру обещает показать телеканал "УНИАН". В интернете игру смотрите на Youtube-канале FootballHub, а также на медиалатформах, транслирующих телеканал "УНИАН": MEGOGO, SWEET.TV и других. Напомним, что "Рух" не входит в единый телепул. Перед началом сезона президент львовян Григорий Козловский потребовал больше средств за продажу телеправ, а после этого отдал их бесплатно единственному каналу, который согласился взять их.
Если у вас не будет возможности увидеть игру, следите за событиями в поле вместе с текстовой трансляцией на UA-Футбол
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