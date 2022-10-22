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Рух подписал воспитанника Вулвергемптона. Он играл за сборную Нигерии U23
Ранее Брайт Энобахар выступал в иерусалимском Хапоэле
Фото: KICK442
Львовский "Рух" объявил о подписании контракта с нигерийским форвардом Брайтом Энобахаром. Нападающий является воспитанником "Вулверхэмптон Уондерерс" и даже отыграл за клуб сезон в Чемпионшипе.
Как сообщается, контракт с Энобахаром рассчитан на восемь месяцев – до окончания текущего сезона УПЛ. "Рух" подписал Брайта свободным агентом, поскольку его контракт с иерусалимским "Хапоэлем" истек еще в июле 2022 года.
Нигериец покинул "Вулверхэмптон" свободным агентом в мае 2020 года, и с тех пор успел поиграть за афинский "АЭК", индийский "Ист Бенгал", английский "Ковентри" и иерусалимский "Хапоэль".
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