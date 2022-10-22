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Официально. Кривенцов и Металлист 1925 прекратили сотрудничество
Также уходят помощники главного тренера
Фото: Александр Приходько
"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с Валерием Кривенцовым. Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба. Также уходят в отставку ассистенты Кривенцова Евгений Котов и Александр Коваль.
Под руководством тренерского штаба Валерия Кривенцова "Металлист 1925" вышел из Первой лиги в УПЛ. Всего под руководством Валерия Сергеевича команда провела 53 матча, в которых одержала 21-ну победу и потерпела столько же поражений. Еще 11 поединков закончились с ничейным результатом.
"Металлист 1925" поблагодарил тренеров за сотрудничество. Отметим, что в этом сезоне харьковский клуб провел семь матчей, из которых выиграл два, три свел к ничьей (в частности, и с "Шахтером"), и еще два проиграл. Сейчас "Металлист 1925" занимает десятое место турнирной таблицы.
Официальный сайт клуба сообщает, что уже завтра, 23-го октября, будет обнародована информация о том, кто готовит команду к матчу с "Рухом", который состоится 23-го октября в 15:00.
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