Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу

"Реал" (Мадрид) в матче одиннадцатого тур Примеры на своем поле принимал "Севилью". В поединке не участвовал Карим Бензема, однако француз был одним из главных действующих лиц вечера на домашнем стадионе мадридцев.

Перед стартовым свистком Бензема презентовал свой Золотой мяч – самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. В мероприятии принял участие другой француз-мадридиста, который в свое время выигрывал Золотой мяч – Зинедин Зидан.

Также свою награду продемонстрировал Тибо Куртуа – лучший голкипер прошлого сезона.

А уже после торжеств "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 3:1.

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