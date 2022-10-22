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Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу

Премьер-лига
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В мероприятии принял участие и Зинедин Зидан

Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" (Мадрид) в матче одиннадцатого тур Примеры на своем поле принимал "Севилью". В поединке не участвовал Карим Бензема, однако француз был одним из главных действующих лиц вечера на домашнем стадионе мадридцев.

Перед стартовым свистком Бензема презентовал свой Золотой мяч – самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. В мероприятии принял участие другой француз-мадридиста, который в свое время выигрывал Золотой мяч – Зинедин Зидан.

Также свою награду продемонстрировал Тибо Куртуа – лучший голкипер прошлого сезона.

Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу - изображение 1

Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу - изображение 2

Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу - изображение 3

А уже после торжеств "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 3:1.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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