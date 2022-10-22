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Бензема презентовал свой Золотой мяч на Сантьяго Бернабеу
В мероприятии принял участие и Зинедин Зидан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" (Мадрид) в матче одиннадцатого тур Примеры на своем поле принимал "Севилью". В поединке не участвовал Карим Бензема, однако француз был одним из главных действующих лиц вечера на домашнем стадионе мадридцев.
Перед стартовым свистком Бензема презентовал свой Золотой мяч – самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. В мероприятии принял участие другой француз-мадридиста, который в свое время выигрывал Золотой мяч – Зинедин Зидан.
Также свою награду продемонстрировал Тибо Куртуа – лучший голкипер прошлого сезона.
А уже после торжеств "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 3:1.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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