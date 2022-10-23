Андрей Ярмоленко отмечает день рождения. Вспоминаем знаковые мячи в его карьере

23 октября Ярмоленко исполнилось 33. Андрей еще не завершил карьеру, однако давно наработал на общую оценку: без сомнений, это один из важнейших игроков в истории независимой Украины. Не удивимся, если все же найдутся скептики, готовые поспорить (мол, за границей у Ярмолы не сложилось), однако вес нападающего нивелирует какие-либо недостатки: это – капитан и лидер, способный напрямую влиять на ход игры.

Кто бы что ни говорил, а главным мерилом качества футболиста атакующего плана являются голы. И у Ярмоленко их много - выделим самые знаковые, благодаря которым Андрей стал тем, кто он есть сейчас.

8 октября 2006 года "Спартак" Сумы - "Десна" - 0:1

Впервые – всегда незабываемо. Что интересно, Андрей отметился в дебютном поединке - в 1/32 Кубка Украины против тернопольской "Нивы" - но рефери ошибочно зафиксировал офсайд. Так что официально Ярмола открыл счет в борьбе с сумским "Спартаком" в регулярном чемпионате - в падении через себя. Это случилось в октябре, а уже в декабре из уст Анатолия Демьяненко прозвучала легендарная фраза о мальчике, 130 километрах и "новом Шевченко".

11 мая 2008 года "Динамо" - "Ворскла" - 2:1

Не каждый доверится молодому парню на финише чемпионата. А Семин не побоялся, хотя "Динамо" вело напряженную погоню за "Шахтером" – за два тура до завершения УПЛ разница между клубами составляла одно очко (68 против 69). И если "горняки" спокойно разгромили "Харьков" (3:0), то киевляне дома мучились с "Ворсклой" - несмотря на то, что Милош Нинкович забил на 4 минуте, полтавчане отыгрались еще до перерыва и показали характер.

Семин выпустил Ярмолу на 83 минуте и угадал с заменой. Вингер оказался в нужном месте и тем самым вырвал столь необходимые очки: Карлос Корреа подал в штрафную, в суматохе пробил Тибериу Гиоане, с его ударом Сергей Долганский справился, однако Андрей был тут как тут. Шикарный почин, как ни крути.

Добавим, что подвиг Ярмоленко, к сожалению, не был использован на сто процентов - в заключительном матче "Динамо" ограничилось ничьей с "Металлистом" (2:2), "Шахтер" прошелся по донецкому "Металлургу" (4:1).

5 сентября 2009 года, Украина – Андорра – 5:0

С одной стороны, рядовой поединок (хотя и квалификации ЧМ-2010), где Украина должна обязательно обеспечить результат. В то же время Ярмоленко еще раз дебютировал и еще раз не ушел с поля без мяча. Олег Гусев подал угловой стандарт, андорцы не разобрали наших футболистов и растерялись, а Андрей поймал момент – через секунду Жозеп Гомес был "расстрелян" почти в упор.

21 ноября 2009, "Динамо" – "Шахтер" – 3:0

Как мы можем обойти соперничество с "Шахтером"? Андрей, как правило, не растворялся против "оранжево-черных" и сделал немало, чтобы досадить принципиальному конкуренту. Впрочем, поднимем из прошлого именно первый гол – он оказался не только красивым, но и ознаменовал эффектный разгром.

У подопечных Мирчи Луческу все пошло кувырком - во-первых, Фернандиньо промахнулся с одиннадцатиметровой отметки на 4 минуте, во-вторых, штрафная площадка "горняков" превратилась в проходной двор. Достаточно вспомнить первое взятие Милевского, подобравшего мяч в результате того, как Шевченко отпустил его на несколько метров от себя и на это никто из дончан вовремя не отреагировал.

В случае с Ярмоленко также была допущена роковая ошибка – Томаш Хюбшман вместо того, чтобы выбить мяч подальше, зачем-то его сбросил в сторону своих защитников, чем дезориентировал. Дальше – дело техники: Андрей на скорости разобрался с Пятовым.

4 декабря 2012 года "Динамо" Загреб - "Динамо" - 1:1

Ярмоленко не раз был полезен в квалификации еврокубков, однако первого гола, организованного непосредственно на групповой стадии Лиги чемпионов, пришлось подождать. В декабре 2012-го киевляне посетили Загреб, где в целом судьба поединка ни на что не влияла - накануне Олег Блохин наработал на 4 очка, а хозяева не набрали ни одного. Реально тяжелая ситуация, когда рядом с тобой соперничают крепкий "Порту" и ПСЖ со своим разнообразием звезд.

Возможно, вот это чувство отсутствия давления помогло Андрею порадовать роскошным выстрелом. Денис Гармаш исполнил "черпачок", Ярмола не стал обрабатывать мяч, подхватил его на лету и элегантной траекторией запустил сферу прямо под перекладину.

Жаль, что послевкусие осталось неполным - "бело-синие" пропустили на 90+5. И ничего не скажешь – типичное "Динамо" времен Блохина.

19 марта 2015 года "Динамо" - "Эвертон" - 5:2

Групповой раунд ЛЕ 2014/15 подбросил "Динамо" посредственных оппонентов - "Риу Аве", "Ольборг" и "Стяуа". Даже "Генгам", с которым в плей-офф не обошлось без скандалов, не воспринимался чем-то неподъемным – обычный провинциальный выскочка. А вот "Эвертон" таил в себе вызов - представитель Премьер-лиги, во главе Роберто Мартинес, в обойме такие бравые ребята, как Лукаку, Миральяс, Нейсмит, Бейнс и Ягелка. Топ.

На "Гудисон Парк" "бело-синие" проиграли 1:2. Да, цифры на табло скользкие, можно бороться, но это же англичане – у них опыт, класс и тонус. Мало кто верил, что "Динамо" с такой непринужденностью разнесет "ирисок", и общий темп задал как раз Ярмоленко. Дриблинг, введший в заблуждение защитников, удивительный, несколько авантюрный удар – Тим Ховард почти не шелохнулся. А смысл? Такое не берется.

22 августа 2015 года "Горняк-Спорт" - "Динамо" - 0:6

Тоже, казалось бы, неприметная встреча, где фаворит был очевидным - "бело-синие" в изобилии покуражились в 1/16-й Кубка Украины. Впрочем, важный контекст – хет-трик Ярмолы помог ему пересечь рубеж в 100 голов, забитых в составе "Динамо". Сакральная цифра, до которой добрались избранные - Шевченко, Шацких, Ребров и Блохин.

Отметим, что всего у Ярмоленко 137 точных выстрелов, но о последнем (против "Черноморца") пока не будем рассказывать - есть еще надежда, что Андрей вернется в Киев и улучшит статистику.

14 ноября 2015 года, Украина – Словения – 2:0

Украина и стыки – болезненная тема. Но когда-то нужно было ее преодолевать - и Ярмоленко не подкачал. Специфики добавлял и тот факт, что по другую сторону баррикад противостояла Словения - команда, которая на рубеже нулевых досадно забрала у нас возможность попасть на ЧЕ-2000.

Андрей выполнил все удивительно легко и со вкусом - на 22 минуте отреагировал на навес, убрал двух защитников и пробил круглого мимо голкипера.

Учитывая усилия Евгения Селезнева, мы отправились в гости с гандикапом в два мяча. Течение событий в Любляне получилось эмоциональным (хозяева вели в счете благодаря Боштяну Цесару) и Ярмоленко снова напомнил о себе. Правда, здесь прежде всего похвалим Артема Кравца - оказавшись лицом к лицу с Хандановичем, он осуществил передачу, после которой Андрею осталось только загнать мяч в пустой угол.

13 сентября 2017 года, "Тоттенхэм" - "Боруссия" Дортмунд

Ярмоленко задержался в Дортмунде только на сезон, по окончании которого с ним не очень хорошо попрощались. Немецкий период принято считать неутешительным, однако начал Андрей действительно здорово.

Если и вспоминать "Боруссию", то здесь точно вынырнет из памяти "пушка" против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов. Все просто: гол был породистым и недостижимым для такого мастера, как Уго Льорис; плюс, обнадеживающим, ведь все мы волновались, сможет ли Ярмола в зрелом возрасте зарекомендовать в Европе. К сожалению, ожидания разбились вдребезги.

14 октября 2019 года, Украина – Португалия – 2:1

Украина выдала отличную дистанцию ​​квалификации ЧЕ-2020 и битва с Португалией стала вишенкой на торте. В эпизоде ​​с голом Ярмоленко, который "прошил" Руя Патрисиу, огромную роль сыграл Виталий Миколенко - его выверенный пас был адресован прямо в ноги.

Ярмола все выполнил безупречно, чем закрепил наше преимущество и, как выяснилось, гарантировал три очка. Ценные три очка – с финальным свистком стало понятно, что сборная недостижима для соперников и поедет на Евро-2020.

13 июня 2021 года, Нидерланды – Украина – 2:3

Казалось, что в стартовом для нас матче Евро-2020 нечего ловить – Нидерланды воспользовались ошибками во втором тайме и организовали два скорых взятия ворот. В такие моменты нужно брать на себя ответственность и Ярмоленко не подвел: во-первых, наконец-то отличился дебютным мячом в финальных стадиях континентальных турниров, во-вторых, сделал это очень красиво, чем вдохновил партнеров на дальнейшую борьбу. Согласитесь, не факт, что без помощи Андрея выстрелил бы Роман Яремчук.

Да, Украина уступила, но продемонстрировала, что у нее есть порох в пороховницах - катализатором, который подарил надежду и подтвердил готовность драться, стал именно Ярмола.

17 июня 2021 года, Украина – Северная Македония – 2:1

Еще важнее включаться, когда от тебя этого особенно ждут. Украина была обязана побеждать Северную Македонию – при другом сценарии о плей-офф можно было бы забыть. В то же время ощущались опасения - нашей сборной всегда сложно действовать первым номером.

Тем не менее, Ярмоленко выглядел уверенно и снял груз уже на 26 минуте, "распечатав" Столе Димитриевского. Через несколько мгновений он отдал ассист на Яремчука, чем заложил фундамент для предстоящего триумфа.

Справедливости ради надо сказать, что "желто-синих" не обошли проблемы (македонцы сократили отставание, а Руслан Малиновский не реализовал пенальти), однако персонально Андрей был на высоте - как итог, УЕФА назвал его лучшим игроком встречи.

17 марта 2022 года "Вест Хэм" - "Севилья" - 2:0

Андрей редко сверкал в "Вест Хэме" - все испортили травмы. С другой стороны, украинцу удалось расстроить непоследние команды - "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Но если выбирать самый примечательный мяч, то предпочтем выстрел против "Севильи".

Здесь есть два нюанса: во-первых, Ярмоленко снял вопрос о четвертьфинальной путевке ЛЕ (причем в дополнительное время, в результате чего "Вест Хэм" ушел от потенциальных трудностей в серии пенальти). Во-вторых, гол оказался двухсотым в карьере – вингер не просто стал героем, но еще и отпраздновал юбилей.

Понятно, что это не последние победы Ярмоленко. Прежде чем нападающий решится повесить бутсы на гвоздь, он должен закрыть гештальт в виде наибольшего количества голов в сборной Украины. Получится хорошая история – один Андрей заменит другого Андрея и продолжит писать страницы наших успехов. Держим кулаки и верим, что все обязательно сбудется.