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Селин: Если буду играть против Динамо, думаю, что забью гол
До этого он такого не делал
Динамо Київ/Автор невідомий
Защитник "Черноморца" Евгений Селин поделился ожиданиями от предстоящего поединка против своего экс-клуба "Динамо":
“Мне нравится играть против бывших команд. Когда выступал за "Ворсклу", забивал голы "Металлисту" даже. Не скажу, что есть чрезвычайная мотивация на игры против бывших клубов. Но, возможно, в таких матчах просто чувствую себя более раскованно...
Многие футболисты, играющие против своих бывших команд, показывают хороший футбол или даже забивают голы. Если буду играть против "Динамо", думаю, что забью гол", - сказал Селин.
Напомним, что Евгений выступал в составе киевлян в 2013-2015 гг. Всего на его счету 20 матчей в футболке "бело-синих". Кроме того, защитник провел шесть встреч против "Динамо", но голами не отличился.
Ближайший матч "Черноморца" с киевлянами запланирован на 5 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Украины.
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