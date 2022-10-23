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Селин: Если буду играть против Динамо, думаю, что забью гол

Премьер-лига
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До этого он такого не делал

Селин: Если буду играть против Динамо, думаю, что забью гол

Динамо Київ/Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Черноморца" Евгений Селин поделился ожиданиями от предстоящего поединка против своего экс-клуба "Динамо":

“Мне нравится играть против бывших команд. Когда выступал за "Ворсклу", забивал голы "Металлисту" даже. Не скажу, что есть чрезвычайная мотивация на игры против бывших клубов. Но, возможно, в таких матчах просто чувствую себя более раскованно...

Многие футболисты, играющие против своих бывших команд, показывают хороший футбол или даже забивают голы. Если буду играть против "Динамо", думаю, что забью гол", - сказал Селин.

Напомним, что Евгений выступал в составе киевлян в 2013-2015 гг. Всего на его счету 20 матчей в футболке "бело-синих". Кроме того, защитник провел шесть встреч против "Динамо", но голами не отличился.

Ближайший матч "Черноморца" с киевлянами запланирован на 5 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

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В статье: Евгений Селин Динамо (Киев)
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Источник:
Чорноморець

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