Металлист - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В преддверии этого матча возникло много вопросов. Каким будет это противостояние? Не увидим ли мы снова что-то вроде матчей "Мариуполь" – "Шахтер"? Сможет ли "Днепр-1" поддержать высокий темп и реабилитироваться за осечку с "Инугульцом" или все же команду, заявившую о своих чемпионских амбициях, постиг кризис? Не случайно ли место в топ-5 харьковского "Металлиста"? Предполагать можно сколько угодно, но рассудит исключительно игра.

Матч девятого тура УПЛ "Металлист" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 23-го октября, в 13:00 в Ужгороде. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.

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УПЛ. Девятый тур. 23.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Евгений Арановский

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН