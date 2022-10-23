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Металлист - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Металлист - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В преддверии этого матча возникло много вопросов. Каким будет это противостояние? Не увидим ли мы снова что-то вроде матчей "Мариуполь" – "Шахтер"? Сможет ли "Днепр-1" поддержать высокий темп и реабилитироваться за осечку с "Инугульцом" или все же команду, заявившую о своих чемпионских амбициях, постиг кризис? Не случайно ли место в топ-5 харьковского "Металлиста"? Предполагать можно сколько угодно, но рассудит исключительно игра.

Матч девятого тура УПЛ "Металлист" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 23-го октября, в 13:00 в Ужгороде. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.

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УПЛ. Девятый тур. 23.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Евгений Арановский

"Металлист" 13:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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