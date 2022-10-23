Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В преддверии этого матча возникло много вопросов. Каким будет это противостояние? Не увидим ли мы снова что-то вроде матчей "Мариуполь" – "Шахтер"? Сможет ли "Днепр-1" поддержать высокий темп и реабилитироваться за осечку с "Инугульцом" или все же команду, заявившую о своих чемпионских амбициях, постиг кризис? Не случайно ли место в топ-5 харьковского "Металлиста"? Предполагать можно сколько угодно, но рассудит исключительно игра.
Матч девятого тура УПЛ "Металлист" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 23-го октября, в 13:00 в Ужгороде. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.
УПЛ. Девятый тур. 23.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Евгений Арановский
"Металлист" 13:00 "Днепр-1"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН
Популярное сейчас
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- В ожидании Зинченко. Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 23.10.2022
- Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча
- Александрия поднимается на третье место. Таблица и результаты тура УПЛ
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой