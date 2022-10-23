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Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк

Премьер-лига
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Дебют состоится уже сегодня

Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк

Металіст 1925/Автор невідомий

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал тренерские перестановки в команде:

“Мы будем поддерживать Кривенцова вплоть до истечения срока его контракта, рассчитанного до конца нынешнего сезона. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдмар. Голодюк с ним в тандеме”, - сказал Неделин.

Также данную информацию клуб подтвердил и на официальном сайте.

Напомним, что вчера стало известно о прекращении сотрудничества Валерия Кривенцова с харьковской командой.

Отметим, что Эдмар присоединился к "Металлисту 1925" месяц назад и работал с юношеской командой. Олег Голодюк в феврале этого года завершил тренерскую карьеру и приступил к работе в структуре клуба.

Этот тандем дебютирует на тренерском городе харьковчан уже сегодня, 23 октября. "Металлист 1925" сыграет против "Руха" во Львове. Старт встречи намечен на 15:00.

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В статье: Олег Голодюк Эдмар Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fanday.net

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