Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал тренерские перестановки в команде:

“Мы будем поддерживать Кривенцова вплоть до истечения срока его контракта, рассчитанного до конца нынешнего сезона. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдмар. Голодюк с ним в тандеме”, - сказал Неделин.

Также данную информацию клуб подтвердил и на официальном сайте.

Напомним, что вчера стало известно о прекращении сотрудничества Валерия Кривенцова с харьковской командой.

Отметим, что Эдмар присоединился к "Металлисту 1925" месяц назад и работал с юношеской командой. Олег Голодюк в феврале этого года завершил тренерскую карьеру и приступил к работе в структуре клуба.

Этот тандем дебютирует на тренерском городе харьковчан уже сегодня, 23 октября. "Металлист 1925" сыграет против "Руха" во Львове. Старт встречи намечен на 15:00.