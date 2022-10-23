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Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк
Дебют состоится уже сегодня
Металіст 1925/Автор невідомий
Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал тренерские перестановки в команде:
“Мы будем поддерживать Кривенцова вплоть до истечения срока его контракта, рассчитанного до конца нынешнего сезона. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдмар. Голодюк с ним в тандеме”, - сказал Неделин.
Также данную информацию клуб подтвердил и на официальном сайте.
Напомним, что вчера стало известно о прекращении сотрудничества Валерия Кривенцова с харьковской командой.
Отметим, что Эдмар присоединился к "Металлисту 1925" месяц назад и работал с юношеской командой. Олег Голодюк в феврале этого года завершил тренерскую карьеру и приступил к работе в структуре клуба.
Этот тандем дебютирует на тренерском городе харьковчан уже сегодня, 23 октября. "Металлист 1925" сыграет против "Руха" во Львове. Старт встречи намечен на 15:00.
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