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Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Даже не скажешь, кому в воскресенье победа нужнее

Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Ворскла" не впечатляют на старте сезона, однако все еще имеют статус команд, которые могут бороться за высокие места. Для этого нужно лишь стабильно побеждать. Одна из сторон может начать это делать уже сегодня, в то время как проигравшая команда еще сильнее опуститься в таблице, потеряв еще одну часть надежд на большие свершения.

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"Динамо" 13:00 "Ворскла"

VBET-лига. 9-й тур
23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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