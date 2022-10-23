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Верес - Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн трансляцию матча чемпионата Украины Верес - Заря, 23 октября 2022

Верес - Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

фото - НК "Верес" Рівне

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Верес принимает Зорю. Ровенчане в случае победы выйдут на чистое третье место, луганчане также могут опередить Александрию, если одержат разгромную победу. Начало игры в 13:00.

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23 октября. Ровно, стадион Авангард
Верес – Заря

"Верес": Когут - Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич - Гайдучик

"Заря": Мацапура - Бутко, Имереков, Батагов, Данченко - Чурко, Шахов, Булеца - Кирюханцев, Нагнойный, Русин

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции >>>

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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