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Верес - Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Смотреть онлайн трансляцию матча чемпионата Украины Верес - Заря, 23 октября 2022
фото - НК "Верес" Рівне
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Верес принимает Зорю. Ровенчане в случае победы выйдут на чистое третье место, луганчане также могут опередить Александрию, если одержат разгромную победу. Начало игры в 13:00.
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23 октября. Ровно, стадион Авангард
Верес – Заря
"Верес": Когут - Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич - Гайдучик
"Заря": Мацапура - Бутко, Имереков, Батагов, Данченко - Чурко, Шахов, Булеца - Кирюханцев, Нагнойный, Русин
- Прогноз на матч Верес – Заря >>>
За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции >>>
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