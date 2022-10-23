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Дебют Лонвейка в старте и возвращение Попова. Луческу выбрал основной состав Динамо на матч против Ворсклы

Премьер-лига
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Также есть Беседин и Караваев

Дебют Лонвейка в старте и возвращение Попова. Луческу выбрал основной состав Динамо на матч против Ворсклы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграет против "Ворсклы" в рамках девятого тура УПЛ. Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу выбрал свою стартовую одиннадцатку на этот поединок.

Нещерет – Караваев, Попов, Сирота, Кендзера – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Кабаев, Лонвейк – Беседин

Отметим, что нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк впервые выйдет в основе "Динамо". До этого он провел всего восемь минут за киевлян в матче против “Миная”. Также вернулся в старт центрбек Денис Попов, который после провальной встречи с "Ренном" во Франции трижды подряд не выходил с первых минут. Это связано в том числе и с дисквалификацией Ильи Забарного, ведь он был удален в матче предыдущего тура против "Шахтера".

Поединок между "Динамо" и "Ворсклой" запланирован на 13:00, состоится он на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Денис Попов Джастин Лонвейк
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