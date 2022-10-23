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Кривбасс - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Кривбасс" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 24 октября 2022
Фото: Аліна Єрофеєва
"Кривбасс" остается одной из трех команд, которая в новом сезоне пока не побеждала. И это немного удивляет. От криворожан ждали большего, однако ни статус тренера, ни летние подписания не дали результат. "Кривбасс" идет 15-м, однако учитывая плотность на самом дне, одной победой может серьезно улучшить положение.
В принципе, все вышесказанное касается и "Ингульца". Они так же не побеждали, так же идут внизу таблицы. Единственное отличие от будущего соперника - от "казаков" ожидания были немного занижены, а потому им проще удивлять народ. Как, например, и случилось посреди недели, когда коллектив Лавриненко сыграл вничью с "Днепром-1".
Смотрите матч девятого тура УПЛ в понедельник, 24-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Кривбасс" - "Ингулец"
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