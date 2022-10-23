Днепр-1 отзаявил одного из легионеров

Заявку "Днепра-1" на нынешний чемпионат Украины покинул один из легионеров. Речь о бразильском полузащитнике Уэсли Браге.

22-летний футболист был заявлен днепрянами перед стартом текущего сезона на УПЛ и еврокубки. Однако сейчас его уже нет в ростере клуба.

Уэсли Брага перебрался в "Днепр-1" из "Аль-Насра". Никакого матча в текущем сезоне за первую или юношескую команду он не сыграл.