Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 отзаявил одного из легионеров
Теперь в клубе осталось семь иностранцев
Фото: СК Днепр-1
Заявку "Днепра-1" на нынешний чемпионат Украины покинул один из легионеров. Речь о бразильском полузащитнике Уэсли Браге.
22-летний футболист был заявлен днепрянами перед стартом текущего сезона на УПЛ и еврокубки. Однако сейчас его уже нет в ростере клуба.
Уэсли Брага перебрался в "Днепр-1" из "Аль-Насра". Никакого матча в текущем сезоне за первую или юношескую команду он не сыграл.
Напомним, что неделю назад большинство легионеров днепрян
Популярное сейчас
- Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк
- Селтик перед матчем с Шахтером одержал волевую победу в поединке с семью голами
- Первая отставка в УПЛ, успех Миколенко, поражение Ливерпуля. Главные новости за 22 октября
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+