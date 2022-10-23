  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 отзаявил одного из легионеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 отзаявил одного из легионеров

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь в клубе осталось семь иностранцев

Днепр-1 отзаявил одного из легионеров

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Заявку "Днепра-1" на нынешний чемпионат Украины покинул один из легионеров. Речь о бразильском полузащитнике Уэсли Браге.

22-летний футболист был заявлен днепрянами перед стартом текущего сезона на УПЛ и еврокубки. Однако сейчас его уже нет в ростере клуба.

Уэсли Брага перебрался в "Днепр-1" из "Аль-Насра". Никакого матча в текущем сезоне за первую или юношескую команду он не сыграл.

Напомним, что неделю назад большинство легионеров днепрян побоялись ехать во Львов на матч чемпионата против "Руха". На данный момент в заявке клуба семь футболистов-иностранцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде