  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе перед матчем с Селтиком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе перед матчем с Селтиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из них – ключевой фланговый игрок

Три игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе перед матчем с Селтиком

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" пропускает девятый тур УПЛ и готовится к матчу Лиги чемпионов против "Селтика". По информации пресс-службы клуба, некоторые игроки тренировались в Винниках по индивидуальной программе.

Речь о защитнике Ефиме Конопле, а также хавбеках Марьяне Шведе и Олеге Очеретько. О сроке их возвращения в основную обойму, а также сложностях травм официальный сайт "горняков" не информирует.

Читайте такжеМоуриньо заинтересовался трансфером Мудрика

Сегодня подопечные Игоря Йовичевича должны провести утреннюю тренировку, после чего транзитом через польский Жешув отправятся в Шотландию.

Напомним, что матч четвертого тура Лиги чемпионов "Селтик" – "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед Ефим Конопля Олег Очеретько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде