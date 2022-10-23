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Три игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе перед матчем с Селтиком
Один из них – ключевой фланговый игрок
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Донецкий "Шахтер" пропускает девятый тур УПЛ и готовится к матчу Лиги чемпионов против "Селтика". По информации пресс-службы клуба, некоторые игроки тренировались в Винниках по индивидуальной программе.
Речь о защитнике Ефиме Конопле, а также хавбеках Марьяне Шведе и Олеге Очеретько. О сроке их возвращения в основную обойму, а также сложностях травм официальный сайт "горняков" не информирует.
Сегодня подопечные Игоря Йовичевича должны провести утреннюю тренировку, после чего транзитом через польский Жешув отправятся в Шотландию.
Напомним, что матч четвертого тура Лиги чемпионов "Селтик" – "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября.
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