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Артем Беседин впервые за 1,5 года оформил голевое действие в УПЛ
Это уже шаг вперед
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках девятого тура УПЛ киевское "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского принимает полтавскую "Ворсклу". После первого тайма счет на табло 1:1.
Первый гол в этом матче забили "бело-синие" усилиями Виталия Буяльского. А ассистировал ему нападающий киевлян Артем Беседин. Для него это результативное действие стало первым в УПЛ с апреля 2021 года. Тогда он оформил гол+пас в поединке против "Ингульца".
Всего в этом сезоне Беседин записал в свой актив два ассиста в 14 матчах во всех турнирах. Голов он пока не забивал.
За ходом событий второго тайма в матче "Динамо" - "Ворскла" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>.
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