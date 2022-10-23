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Артем Беседин впервые за 1,5 года оформил голевое действие в УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Это уже шаг вперед

Артем Беседин впервые за 1,5 года оформил голевое действие в УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках девятого тура УПЛ киевское "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского принимает полтавскую "Ворсклу". После первого тайма счет на табло 1:1.

Первый гол в этом матче забили "бело-синие" усилиями Виталия Буяльского. А ассистировал ему нападающий киевлян Артем Беседин. Для него это результативное действие стало первым в УПЛ с апреля 2021 года. Тогда он оформил гол+пас в поединке против "Ингульца".

Всего в этом сезоне Беседин записал в свой актив два ассиста в 14 матчах во всех турнирах. Голов он пока не забивал.

За ходом событий второго тайма в матче "Динамо" - "Ворскла" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
23.10.2022 в 15:09
Нігуязобі)))
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0
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
23.10.2022 в 14:58
Негайно премію...
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