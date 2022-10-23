Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел

Иногда, чтобы начать хороший репортаж, приходится искать интересный факт, однако сегодня дела обстояли иначе. Матч "Динамо" - "Ворскла" изначально таил в себе изюминку, и дело здесь не только в том, что два претендента на высокие места ужасно начали сезона, занимая восьмое и 12-е места соответственно. Дело в том, что полтавская "Ворскла" и их новый главный тренер стали причинами того, что киевляне не попали в Лигу Чемпионов. Если кто не помнит, в полугодичном прошлом сезоне киевляне уступили "Шахтеру" лишь два бала, лишившись прямой путевки в ЛЧ. И если бы в чемпионате не было полтавчан или Виктора Скрипника, все могло сложиться иначе. Именно "Ворскла" стала единственной, кто обыграл "Динамо" в том сезоне. Именно "Заря" Скрипника стала той, кто забрал два бала в последнем поединке декабре. Что же, сегодня столичный клуб имел шанс отомстить сразу двум обидчикам.

Оба тренера продолжают искать идеальное сочетание игроков на футбольном поле. Мирча Луческу после поражения "Шахтеру", а также последующей недельной паузы, сменил левого фулбека, выпустив там универсального Караваева, а также вернул в основу Кабаева. У того стать твердым игроком основы на новом месте пока не получается. Также снова в старте оказался Попов, однако это связанно с дисквалификацией Забарного. Главная новость - дебют легионера Лонвейка на позиции "восьмерки". Виктор Скрипник укрепил левое крыло, передвинув фулбека Кравца в полузащиту, а Бацуле дав шанс в обороне. Помимо этого, в запасе оказался Степанюк, до этого начинавший все поединки с первых минут.

Первый тайм подарил зрителем сразу два гола, однако это тот случай, когда реализация неочевидных моментов - лучшая сторона игравших команд. В целом, игра была достаточно сухой. "Динамо" лучше работало с мячом, но "Ворскла" почти не знала проблем в обороне, а первая же ошибка стоила им пропущенного гола. Кабаев в непростой ситуации исхитрился навесить в штрафную, там Беседин выиграл воздух у Зайкова, а Буяльский в касание пробил из-под Чеснакова. Явная ошибка капитана "Ворсклы", однако нельзя не сказать, что и Ризнык зря покинул ворота, побежав на перехват. Правда кипер свое имя частично оправдал спустя несколько минут. Лонвейк неплохо целил издали, а Дмитрий перевел сферу на угловой. Отметим, что легионер в целом провел неплохой тайм, делая то, чем обычно занимался Шапаренко.

Вряд ли можно говорить, что "Динамо" наиграло на один забитый, но на фоне "Ворсклы" они действительно выглядели увереннее, а потому к их минимальному преимуществу было минимум вопросов. А вот точный удар полтавчан перед свистком на перерыв логичным не выглядел. Но он случился. Невероятный сумбур в штрафной хозяев завершился борьбой Марлисона против обороны соперника, из которой форвард "ворсклян" вышел победителем. Он каким-то чудом передал сферу Юрченко, который и нанес свой решающий удар. 1:1 по итогам тайма.

Второй тайм получился противоположностью первому. Да, здесь не было голов, но количество упущенных моментов явно не красит ни одну из команд. "Динамо" могло забивать больше одного раза. Чего только стоит момент Караваева, когда после космического паса Гармаша, универсал киевлян умудрился не попасть в пустые. Гармаш продолжил креативить, навешивал и простреливал, но ни Ванат, ни Вивчаренко своими шансами не пользовались. Стоит отметить, что замены от Мирчи Луческу смогли качественно оживить игру.

"Ворскла" в атаку бегала гораздо реже, но тоже может злиться на фортуну. Был эпизод, когда Марлисон не успел к опасному прострелу с левого фланга, была отличная комбинация по центру с заблокированным ударом Сефери и возможным фолом легионера "Динамо" Лонвейка. Арбитр, в прочем, одним движением показал, что никакого пенальти не было. Спорить не будем. Кульминацией матча стали два момента у ворот Ризныка. Сначала кипер среагировал на удар головой в упор от своего - Скляр пытался опередить Ваната, но чуть не стал антигероем. А уже на 90+4 сверхопасный штрафной удар посредственно реализовал Цыганков. Увы, но Виктор мог пробить куда интереснее.

1:1, команды делят очки. Вряд ли ничья с турнирной точки зрения устроила хоть одну из сторон, однако "Ворскла", учитывая сценарий матча, может быть довольна собой. В то же время, черная полоса "Динамо" белой становится не хочет.

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23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Динамо - Ворскла 1:1

Голы: Виталий Буяльский 33 - Владлен Юрченко 44

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 59), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Джастин Лонвейк, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 73), Томаш Кендзёра (Константин Вивчаренко 59)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Андрей Бацула, Марлисон, Артем Челядин (Денис Олейник 77), Владлен Юрченко (Руслан Степанюк 86)

Предупреждения: Александр Сирота 16, Владислав Кабаев 23 - Александр Скляр 17