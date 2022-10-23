  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команды делят очки там, где очень нужна была победа

Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Иногда, чтобы начать хороший репортаж, приходится искать интересный факт, однако сегодня дела обстояли иначе. Матч "Динамо" - "Ворскла" изначально таил в себе изюминку, и дело здесь не только в том, что два претендента на высокие места ужасно начали сезона, занимая восьмое и 12-е места соответственно. Дело в том, что полтавская "Ворскла" и их новый главный тренер стали причинами того, что киевляне не попали в Лигу Чемпионов. Если кто не помнит, в полугодичном прошлом сезоне киевляне уступили "Шахтеру" лишь два бала, лишившись прямой путевки в ЛЧ. И если бы в чемпионате не было полтавчан или Виктора Скрипника, все могло сложиться иначе. Именно "Ворскла" стала единственной, кто обыграл "Динамо" в том сезоне. Именно "Заря" Скрипника стала той, кто забрал два бала в последнем поединке декабре. Что же, сегодня столичный клуб имел шанс отомстить сразу двум обидчикам.

Оба тренера продолжают искать идеальное сочетание игроков на футбольном поле. Мирча Луческу после поражения "Шахтеру", а также последующей недельной паузы, сменил левого фулбека, выпустив там универсального Караваева, а также вернул в основу Кабаева. У того стать твердым игроком основы на новом месте пока не получается. Также снова в старте оказался Попов, однако это связанно с дисквалификацией Забарного. Главная новость - дебют легионера Лонвейка на позиции "восьмерки". Виктор Скрипник укрепил левое крыло, передвинув фулбека Кравца в полузащиту, а Бацуле дав шанс в обороне. Помимо этого, в запасе оказался Степанюк, до этого начинавший все поединки с первых минут.

Первый тайм подарил зрителем сразу два гола, однако это тот случай, когда реализация неочевидных моментов - лучшая сторона игравших команд. В целом, игра была достаточно сухой. "Динамо" лучше работало с мячом, но "Ворскла" почти не знала проблем в обороне, а первая же ошибка стоила им пропущенного гола. Кабаев в непростой ситуации исхитрился навесить в штрафную, там Беседин выиграл воздух у Зайкова, а Буяльский в касание пробил из-под Чеснакова. Явная ошибка капитана "Ворсклы", однако нельзя не сказать, что и Ризнык зря покинул ворота, побежав на перехват. Правда кипер свое имя частично оправдал спустя несколько минут. Лонвейк неплохо целил издали, а Дмитрий перевел сферу на угловой. Отметим, что легионер в целом провел неплохой тайм, делая то, чем обычно занимался Шапаренко.

Вряд ли можно говорить, что "Динамо" наиграло на один забитый, но на фоне "Ворсклы" они действительно выглядели увереннее, а потому к их минимальному преимуществу было минимум вопросов. А вот точный удар полтавчан перед свистком на перерыв логичным не выглядел. Но он случился. Невероятный сумбур в штрафной хозяев завершился борьбой Марлисона против обороны соперника, из которой форвард "ворсклян" вышел победителем. Он каким-то чудом передал сферу Юрченко, который и нанес свой решающий удар. 1:1 по итогам тайма.

Второй тайм получился противоположностью первому. Да, здесь не было голов, но количество упущенных моментов явно не красит ни одну из команд. "Динамо" могло забивать больше одного раза. Чего только стоит момент Караваева, когда после космического паса Гармаша, универсал киевлян умудрился не попасть в пустые. Гармаш продолжил креативить, навешивал и простреливал, но ни Ванат, ни Вивчаренко своими шансами не пользовались. Стоит отметить, что замены от Мирчи Луческу смогли качественно оживить игру.

"Ворскла" в атаку бегала гораздо реже, но тоже может злиться на фортуну. Был эпизод, когда Марлисон не успел к опасному прострелу с левого фланга, была отличная комбинация по центру с заблокированным ударом Сефери и возможным фолом легионера "Динамо" Лонвейка. Арбитр, в прочем, одним движением показал, что никакого пенальти не было. Спорить не будем. Кульминацией матча стали два момента у ворот Ризныка. Сначала кипер среагировал на удар головой в упор от своего - Скляр пытался опередить Ваната, но чуть не стал антигероем. А уже на 90+4 сверхопасный штрафной удар посредственно реализовал Цыганков. Увы, но Виктор мог пробить куда интереснее.

1:1, команды делят очки. Вряд ли ничья с турнирной точки зрения устроила хоть одну из сторон, однако "Ворскла", учитывая сценарий матча, может быть довольна собой. В то же время, черная полоса "Динамо" белой становится не хочет.

VBET-лига. 9-й тур
23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Динамо - Ворскла 1:1
Голы: Виталий Буяльский 33 - Владлен Юрченко 44
Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 59), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Джастин Лонвейк, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 73), Томаш Кендзёра (Константин Вивчаренко 59)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Андрей Бацула, Марлисон, Артем Челядин (Денис Олейник 77), Владлен Юрченко (Руслан Степанюк 86)
Предупреждения: Александр Сирота 16, Владислав Кабаев 23 - Александр Скляр 17

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (33)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 15:20
Коментар Луческу після гри: Ми грали дуже добре.......))))))))
Ответить
0
0
avatar
Spokoynо (Київ)
23.10.2022 в 15:18
Який результат можна вимагати від хлопців, якщо ще в першому таймі шахтарівський суддя не призначив два чистих пенальті? Звісно хлопці зламались і далі грали на автоматі, залетів в їх ворота випадковий гол і тепер знову отримають відра незаслужених помий собі на голову
Ответить
0
-1
sidor3 (Киев)
23.10.2022 в 15:21
ты с какой планеты
Ответить
+1
0
aleks68
23.10.2022 в 15:23
опять судья виноват?голову полечи.поганому танцору ..... мешают
Ответить
0
0
sidor3 (Киев)
23.10.2022 в 15:17
тут уже ничего не поможет. Нужно все менять с головы. Но это сегодня не возможно. Дно будет продолжаться.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 15:15
До початку чемпіонату, розумів що Шахтар втративши майже 80% основного складу, буде налаштовувати гру і очікувати можна було все що завгодно, але не лідерські позиції, де всі прогнозували перше місце для Динамо, вигравши в пів ноги..... Але прийшла втома і залишили дідуся (колись був тренером).... як бідні ультрас не протестували все марно.... і ось результат.... боротьба в другій половині таблиці на рівні з командою з тієї ж половини..... дивно.... склад найдорожчий же був від усіх до початку чемпіонату.... позор в еврокубках, йдуть на всі поразки в групі ЛЄ...... Нормальні тренери самі подають у відставку якщо не виходить!!!
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.10.2022 в 15:13
Чесно кажучи, з початку війни вважав що Динамо має найбільш міцні позиції, адже команда складається з українців, склад награний, втрат особливих немає. Але виявилось, що зв’язка Мілошевіча і українських вихованців Шахтаря куди більша бойова одиниця. За вихід в плей-оф ЛЧ їм треба поборотись ще, але вже зроблено і показано на полі багато. А ДК з Луческу, не тільки бракує ігрового тонусу, але й схоже потрапило у психологічну яму.
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
23.10.2022 в 15:16
На сегодня еще у 7 команд связки сильнее, чем у Динамо. Разочаровывающее зрелище.
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkiv)
23.10.2022 в 15:19
А хто такий Мілошевич ви вже розібралися?
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
23.10.2022 в 15:04
Играли динамовцы как-то без настроения, на автомате, практически Ворсклу ничем не превосходили. Ничья закономерна. Изменения явно назрели, особенно на тренерском мостике Динамо, поскольку сегодня команда превратилась в такого себе середнячка. А Суркисы почему-то молчат.
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 15:00
Рівні команди - рівний результат!
Ответить
+3
0
hoy (Київ)
23.10.2022 в 15:06
Результат не рівний і команди бо криволапий Коровай не може влучити в пусті воррота
Ответить
0
-1
aleks68
23.10.2022 в 15:20
зачем тогда его брали в динамо?
0
0
oleg dynamo (львівська)
23.10.2022 в 14:58
по грі,по моментах нічийний результат справедливий...дожились до того що з такою Ворсклою грають на рівні....
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.10.2022 в 14:58
На останніх хвилинах Ворскла вже почала сама створювати моменти біля своїх воріт. Але Динамо невблаганне, максимум нічия...
Ответить
+4
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
23.10.2022 в 14:56
Тоска циганська...
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 14:55
Мирова!
Ответить
0
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.10.2022 в 14:55
Достойный результат против грозного соперника
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
23.10.2022 в 14:58
Не сказал бы что Ворскла сейчас грозный соперник, много проблем у команды Скрипника.
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
23.10.2022 в 15:21
Хібо не розумієте, що то іронія?
0
0
Лекарь (село Дарниця)
23.10.2022 в 14:55
Сурковська карма невиліковна. Суркісів - на нари!
Ответить
+3
-1
vlasuck.bogdan
23.10.2022 в 14:53
Здається Київ залишиться на наступний рік без Єврокубків і будуть грати раз на тиждень. Зате хлопці нарешті відпочинуть
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 14:57
Всеодно втомляться! В них тренер стомлений і вчить стомлюватись....
Ответить
+1
-2
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
23.10.2022 в 15:04
Дуже гарно сказав! І влучно! .. Зачот
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.10.2022 в 15:12
фк "устало" (киев)
+2
0
Judаs (Київ)
23.10.2022 в 14:52
Ну і де ті критики відпочинку Динамо? Хлопці тиждень відпочили і відразу нічийку скатали. А уявляєте, що би вони зробли з Ворсклою, якби відпочили два тижні? Страшно подумати...
Ответить
+9
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
23.10.2022 в 14:57
Місяць краще...
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.10.2022 в 15:01
Після відпочинку, краще ще трохи відпочити!
Ответить
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
23.10.2022 в 14:52
Два вопроса. У них зарплата фиксированная, повременная? Ну т.е. если просто ходишь по полю пешком 90 минут что-то меняется для них? Можно так? И второе, как еще надо играть, или какой матч провести, чтоб сказали вот это последняя капля, всё надо что-то менять? Или вот это нормально?
Ответить
+1
0
hoy (Київ)
23.10.2022 в 15:02
В четверг последняя игр.Дождаться можешь?
Ответить
0
0
aleks68
23.10.2022 в 15:19
думаешь что цыган уйдёт сам? денег на неустойку у суркиса не хватит?платить придётся тебе
0
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
23.10.2022 в 14:52
Особисто я радий за Полтавських дідів з села. Тому що на відмінну від Київських дідів з села, Полтавські діди з села ніколи не виправдовували комп'ютерні голи, шуби і партію ОПЗЖ, а тому в такий тяжкий для України час заслуговують свої 5 хвилин радості! Полтава! Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!
Ответить
+2
-3
hoy (Київ)
23.10.2022 в 15:04
Не з села а з Колгоспу,ти щось переплутав.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде