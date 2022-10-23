Верес - Заря 0:1. Негативная закономерность ровенского Авангарда

У украинского футбола есть одна не очень положительная черта – как только в матче есть повышенные ставки, жди упорной борьбы, но не яркой игры. Рисковать в наших широтах категорически не любят. А может, и не умеют. Встреча между "Вересом" и "Зарей" могла определить третью команду чемпионата по итогам девяти туров. Если ровенцам было достаточно просто победить, то от луганчан требовался полноценный разгром, чтобы можно было обойти "Александрию" по дополнительным показателям.

Юрий Вирт, как и ожидалось, вернул в основу Геннадия Пасича и Виталия Дахновского, которые пропускали предыдущий тур из-за дисквалификации. Сменять других игроков у тренера "Вереса" оснований не было - Когут в воротах, перед ним линия защиты Гагун - Курко - Вовченко - Евгений Пасич, в центре поля треугольник Клец - Кучеров - Станислав Шарай, а на острие Гайдучик.

Патрик ван Леувен вообще повторил вариант состава, который на неделе разгромил "Черноморец". А именно с Мацапурой в воротах, Данченко, Имерековым, Батаговым и Бутко в защите, Шаховым, Булецой и Чурко в центре поля, Кирюханцевым и Русиным на флангах атаки и Нагнойным в атаке.

В общем, ожидания чего-то интересно в первом тайме были безжалостно развеяны обеими командами. Единственное, что предложили гости, которых все же считали фаворитами, это заброс на левый фланг в расчете на рывки Русина. Назарий действительно неплохо отрывался от Гагуна, однажды то ли бил, то ли простреливал с острого угла – однако не попал. Еще однажды неплохо сместился с фланга, раскачав оппонента корпусом, но пробил неточно.

"Верес" не уступал в креативе, точнее в его отсутствии. Но ровенчане были ближе к забитому голу, правда, благодаря крайне неудачным действиям Бутко. Богдан головой сбрасывал мяч на Мацапуру, но получилось вывести на свидание Дахновского. "Заре" повезло, что Виталий, обыгрывая голкипера, слишком сильно пробросил мяч в сторону. Остальные несколько легких ударов или подач не заслуживают внимания.

Как и не было ничего важного в первые почти 20 минут второго тайма. Стоит вспомнить замену Нагнойного на Антюха, ведь именно Денис на 73-й минуте стал героем матча. Подхватив мяч в центре поля, он протащил его к линии штрафной "Вереса" и нанес удар – рикошет от ноги Вовченко и мяч по высокой дуге залетает за воротничок Когуту! Это его первый гол с декабря 2020 - когда он забивал "Динамо" еще в футболке "Колоса".

Конечно, пропущенный мяч заставил "Верес" заиграть активнее. Более того, ровенцы забили - Геннадий Пасич пятой переправил мяч в сетку после прострела с правого фланга. Одна беда – вингер ровенцев находился в явном офсайде. Повтор показал правильность решения ассистента, как бы Пасич не протестовал.

Но по большому счету, это все. Попытки дальних ударов успешно блокировались центральными хавбеками, подачи и прострелы прерывались защитниками, а главное – сами ровенцы изрядно грешили ошибками как в работе с мячом, так и в принятии решений.

В конце концов все так и завершилось минимальной победой "Зари", которая обходит "Верес" в турнирной таблице, но уступает "Александрии" по разнице мячей. Ровенчане не могут победить на собственном поле уже в третьей игре подряд. Случайность, совпадение, закономерность? Вроде бы и освятили стадион после реконструкции, но пока не идет. Хотя может дело и не в высших силах.

VBet лига. Девятый тур

23 октября. Ровно, стадион Авангард

"Верес" - "Заря" 0:1

Гол: Антюх 73

"Верес": Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич – Кучеров, Клец – Дахновский (Сергийчук 71), С.Шарай (Лебеденко 71), Г.Пасич (В.Шарай 78) – Гайдучик (М.Шестаков 71) )

Тренер: Юрий Вирт

"Заря": Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Чурко (Мишнев 76), Шахов, Булеца (Бражко 66) – Кирюханцев (Лунев 77), Нагнойный (Антюх 66), Русин (Хлань 88)

Тренер: Патрик ван Леувен

Арбитр: Александр Дердо

Предупреждение: Вовченко 14, Г. Пасич 57 – Нагнойный 37, Данченко 75