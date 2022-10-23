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Кучер: Нам очень тяжело, много травмированных. Я даже не понимаю, как мы будем играть следующую игру

Премьер-лига
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(1 голосов)

Кадровые проблемы у днепрян

Кучер: Нам очень тяжело, много травмированных. Я даже не понимаю, как мы будем играть следующую игру

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал победу над "Металлистом":

“ – Тяжелая для нас игра. После матча с “Ингульцом” у нас было много травмированных, а уже в ходе игры тоже выпали двое. А матч был не рядовым, потому что с давних времен это дерби Днепра и Харькова. Мы доказали свои амбиции, хотя и представитель Харькова сегодня хорошо поработал. Трудная победа против хорошей команды, которая находится высоко в турнирной таблице и занимает там свое место. Было очень непросто.

– "Металлист" вас чем-то удивил?

– Команда очень хорошо работала в обороне, создала нам немало проблем. Возможно, не так много было у харьковчан моментов, но они всегда держали в напряжении нашу защиту. Это придавало нам нервозности. Но есть три очка – а дальше будем зализывать раны и двигаться вперед, потому что у нас очень сложный график.

– Вы только что сказали о сложном графике. А как воспринимаете изменения в графике "Шахтера", который является вашим конкурентом?

– Мы не смотрим на конкурентов, играем от себя, готовимся к каждой игре. Так будем и продолжать. Но повторюсь: нам очень тяжело, много травмированных. Я даже не понимаю, как мы будем играть следующую игру. Но сейчас отдохнем и посмотрим, кто сможет играть”, – сказал Кучер.

Отметим, что следующий матч "Днепр-1" проведет против "Аполлона" в Лиге конференций 27 октября. Далее днепряне сыграют с "Черноморцем" в УПЛ 30 октября.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
23.10.2022 в 15:45
Последний вопрос наверное цыганык задал
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