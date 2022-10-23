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Ни намека на отставку. Пресс-конференция Мирчи Луческу после ничьей с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Динамо сетует на отсутствие концентрации и кадровые проблемы

Ни намека на отставку. Пресс-конференция Мирчи Луческу после ничьей с Ворсклой

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал матч 9-го тура УПЛ против "Ворсклы", в котором его команда не смогла одержать победу, ограничившись ничьей 1:1. Наставника "Динамо" цитирует сайт dynamo.kiev.ua.

- Потеряли два очка. Соперник показал себя максимально мотивированной командой. Это то, чего "Ворскла" не смогла продемонстрировать в двух предыдущих матчах. Что лишний раз доказывает, то, что я постоянно говорю своим футболистам: все соперники особым образом на нас настраиваются, и почти всегда в матче против нас показывают свою сильнейшую игру. Надо быть готовым к этому.

Была мужская, жесткая игра. Физически мы выглядели сегодня хорошо. А вот с точки зрения концентрации все было точно так же, как и в предыдущих матчах. Большое количество брака в передачах, особенно в средней линии. Плохо выходили вперед с первой передачи. Допускалось много ошибок и теряли много мячей.

Не могу винить Караваева по итогам эпизода с незабитым мячом, когда он не попал в пустые ворота, но этот момент показывает ситуацию с отсутствием концентрации и наличия скованности игроков. То же касается пропущенного гола: несогласованность в действии, передача от Нещерета не вперед, а во фланг, после чего началась атака соперника; затем проиграли единоборства. Это мелочи, но из них состоит игра, результат. Как и в предыдущих матчах, все снова решили индивидуальные ошибки.

Важно, как скоро мы сможем выйти из этого состояния. Над игроками тяготеет результат, и это только усиливает скованность. Это приводит к отсутствию куража в ответственных моментах, когда нужно рисковать - на первый план выходит страх рисковать и ошибиться. Чувствуется и отсутствие ключевых футболистов - Бущана, Забарного и тем более Шапаренко. В этой ситуации особая ответственность падает на наиболее опытных футболистов - Цыганкова, Сидорчука и Буяльского. От этого сложности возникают и у них.

Наконец, следует отметить и то, что сегодня арбитр пропустил пару фолов. Это нервирует футболистов. В предыдущем матче вообще был пенальти на Тымчике. Также есть вопрос по удалению Забарного: Сирота в той ситуации был в трех метрах от него. Судейские ошибки тоже приводят к нервозности. Сегодня были моменты, которые можно было четче трактовать. В нашу пользу. Эти моменты тоже влияют на футболистов чисто психологически. От этого страдает наша игра. Отсюда эти ошибки и безрассудство.

- Как оцените игру Лонвейка?

- Хорошо сыграл. Его присутствие на поле - приобретение для команды. Он еще прибавит. Молодой игрок с хорошими физическими качествами, с хорошим ударом и умением принимать правильные решения на футбольном поле. У него хорошее будущее. Здесь все зависит от него.

- Когда можно ожидать возвращения Бущана?

- Прежде всего, сообщу, что у Дубинчака перелом ребер. Он выбыл как минимум на две недели. Что до Бущана, то он уже начал тренироваться, но исключительно индивидуально. Рисковать, форсируя его возвращение в игру, нельзя. Даже при этом игра Бущана придает уверенность команде, особенно защитникам. Самая большая наша потеря - это Шапаренко, всегда мог ускорить игру, пройти, пробить, обыграть.

Уверен, что в этом чемпионате все команды будут терять очки. В каждой игре все они дерутся. Кто думал, что нынешняя "Ворскла" после двух поражений отберет у нас очки?

- Видите ли вы проблему с форвардом? Если да, то как собираетесь ее решать?

- Да, проблема такая есть. Жду большего от Ваната. Он обладает всеми качествами нападающего, которые могут его сделать хорошим форвардом. Ждем, когда он наберет опыт и мастерство. Наша ошибка в том, что мы надеялись на свои кадры, в той очень щепетильной ситуации, в которой оказалась Украина, мы должны были среагировать - брать из-за границы украинских футболистов. Это то, что сделали другие клубы.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
23.10.2022 в 16:53
Ха-ха, и суркису напихал.
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Mexxxxx (Просяная)
23.10.2022 в 16:32
Яка відставка. Каже грали добре, нічия в кармані. Скоро зимове міжсезоння, а значить відпочинок. Концентрація з'явиться, а то хлопці ніяк фокус не наведуть, для чого вони виходять на поле і що його там робити.
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