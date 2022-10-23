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Динамо - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Луческу занимают 8-е место в таблице
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Команда Мирчи Луческу продолжает пребывать в кризисе. Так в 9-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" расписало ничью с полтавской "Ворсклой". "Бело-синие" первыми открыли счет в поединке, благодаря голу Буяльского. Но под занавес первого тайма Юрченко установил паритет на табло. После этого тура подопечные румынского наставника имеют в своем активе лишь 10 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь в команды Виктора Скрипника на два очка меньше и 12-я позиция.
VBET-лига. 9-й тур
23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Голы: Виталий Буяльский 33 - Владлен Юрченко 44
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