Динамо - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов

Команда Мирчи Луческу продолжает пребывать в кризисе. Так в 9-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" расписало ничью с полтавской "Ворсклой". "Бело-синие" первыми открыли счет в поединке, благодаря голу Буяльского. Но под занавес первого тайма Юрченко установил паритет на табло. После этого тура подопечные румынского наставника имеют в своем активе лишь 10 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь в команды Виктора Скрипника на два очка меньше и 12-я позиция.

VBET-лига. 9-й тур

23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Динамо - Ворскла 1:1

Голы: Виталий Буяльский 33 - Владлен Юрченко 44