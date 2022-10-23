Скрипник: Если бы мне до матча с Динамо сказали, что сыграем 1:1, то я был бы доволен

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

— Наверное, мы должны быть удовлетворены результатом, но при этом нам нужно улучшать свою игру. Особенно в атаке. У нас было очень сложное начало сезона. Затем удалось дважды победить, после чего снова проиграли. И после этого – матч с "Динамо". Очень волновались. Но настраивались на ту игру и ту борьбу, которые мы сегодня показали.

В открытый футбол с "Динамо" весь матч играть у нас не вышло. Мы это понимали, потому "закрылись". Как результат, в первом тайме у нашего соперника было очень мало возможностей взятия ворот. Затем пропустили сами, но рады, что удалось сравнять счет.

Я люблю играть против "Динамо", люблю играть против команд, умеющих играть в хороший футбол. Сейчас многие критикуют "Динамо", но вы должны понимать, как команда начинала сезон, ей пришлось форсировать форму. Эта форма прошла, и сейчас команда ищет себя. В этом плане хотелось бы, чтобы было такое же понимание и относительно "Ворсклы": у нас ушло много легионеров, команда обновилась. Сейчас для нас каждая игра как экзамен.

Если бы мне до матча сказали, что мы сыграем 1:1, то я был бы доволен. Поэтому сейчас я доволен. Тем более что у нас были голевые моменты. Итак, довольны результатом - не хотим гневить Бога. Теперь с уверенностью и надеждой на улучшение игры будем готовиться к следующим матчам.

— По итогам сегодняшнего матча можно сказать, что Ризнык сейчас - это 50% "Ворсклы"?

— Наверное, так. Но мы видели его и с другой стороны. Когда он допускает индивидуальные ошибки, приводящие к головам, то процент, о котором вы говорите, падает. (Улыбается). Мы рады, что Дима сегодня так сыграл и спас нас в ряде эпизодов. Полагаю, Ризнык вполне заслуженно вызывается в Сборную Украины.

— Были пенальти в ворота "Динамо" в середине второго тайма?

— Очень бы хотелось. Когда в штрафной площади соперника падает игрок твоей команды, то сразу весь тренерский ряд кричит: "Пенальти!". Но если честно, то момент, о котором вы спрашиваете – спорный. Арбитр принял решение. Мы его приняли и ни в коем случае не плачем.