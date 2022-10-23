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Ван Леувен: Со многим мы не справились, хотя и одержали желаемую победу
Тренер Зари – о победе над Вересом
zarya-lugansk.com
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды в матче против ровенского "Вереса" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Денис Антюх на 72-й минуте.
Ваша оценка игры сегодня?
"Соперник ждал нас на их половине поля. Мы не очень хороший темп взяли, начали медленно. Также мало моментов было создано. Но после перерыва попытались что-то сменить, выпустить других ребят и сумели победить. Теперь мы можем спокойно начать готовиться к следующему матчу.
Готовились ли как-нибудь по-особому к этой игре? "Верес" играл на своем поле, поэтому это был для них плюс, конечно они ожидали победы. Были к игрокам какие-то особые наставления?
"У каждой команды есть свои особые наставления. Перед каждым поединком мы досконально изучаем соперника и готовимся к матчам. Они нам свои качества продемонстрировали качественной борьбой в начале матча, что не дало нам быстро войти в игру.
У каждой команды есть свой план и стремление к положительному результату. Сейчас очень тяжелые происшествия, война. Не только в каждом городе, но и у каждого клуба свои переживания, поэтому для каждого футболиста нелегко выходить с позитивным настроением. Все переживают, но футбол все же отвлекает на положительные эмоции".
По 5-балльной шкале Ваша команда на сколько справилась с поставленными задачами?
"Думаю, что справедливая оценка – это 3. Ведь со многим мы не справились, хотя мы и одержали желаемую победу".
Тогда 5 баллов Вы оставляете на чемпионство?
"5 баллов – это когда ты победил и сделал все по установке даже больше. Когда не было ошибок, и тебе все удается".
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