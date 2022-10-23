Ван Леувен: Со многим мы не справились, хотя и одержали желаемую победу

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды в матче против ровенского "Вереса" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Денис Антюх на 72-й минуте.

Ваша оценка игры сегодня?

"Соперник ждал нас на их половине поля. Мы не очень хороший темп взяли, начали медленно. Также мало моментов было создано. Но после перерыва попытались что-то сменить, выпустить других ребят и сумели победить. Теперь мы можем спокойно начать готовиться к следующему матчу.

Готовились ли как-нибудь по-особому к этой игре? "Верес" играл на своем поле, поэтому это был для них плюс, конечно они ожидали победы. Были к игрокам какие-то особые наставления?

"У каждой команды есть свои особые наставления. Перед каждым поединком мы досконально изучаем соперника и готовимся к матчам. Они нам свои качества продемонстрировали качественной борьбой в начале матча, что не дало нам быстро войти в игру. У каждой команды есть свой план и стремление к положительному результату. Сейчас очень тяжелые происшествия, война. Не только в каждом городе, но и у каждого клуба свои переживания, поэтому для каждого футболиста нелегко выходить с позитивным настроением. Все переживают, но футбол все же отвлекает на положительные эмоции".

По 5-балльной шкале Ваша команда на сколько справилась с поставленными задачами?

"Думаю, что справедливая оценка – это 3. Ведь со многим мы не справились, хотя мы и одержали желаемую победу".

Тогда 5 баллов Вы оставляете на чемпионство?