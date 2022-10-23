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Эдмар стартует с фартовой ничьей. Рух - Металлист 1925 1:1
Харьковчане выгрызают ничью на последних минутах
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Отчет по матчу читайте в ближайшее время
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Жарый (Павлоград)
Рух - Металлист 1925 1:1
Гол: Алексей Довгий 33 - Ростислав Лях 90 (авт.)
Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук (Ярослав Карабин 85), Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 77), Богдан Бойчук (Марьян Мысык 68), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 67), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар
Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук (Андрей Чирук 76), Андрей Ременюк (Вендел Рамос 82), Игорь Курило, Владислав Дмитренко (Константин Бичек 64), Дмитрий Кравченко (Артём Дудик 82), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый
Предупреждения: Юрий Климчук 43, Алексей Довгий 50 - Игорь Курило 88
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