Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Ни в чем не проиграли Заре, кроме результата
Коуч ровенской команды о домашнем поражении
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
"Поблагодарил футболистов за игру. Думаю, мы несправедливо сегодня проиграли. Хорошая, боевая игра. Мы создали моменты, но не реализовали их. Первый же удар в створ наших ворот - рикошет и гол.
Везения нужно заслужить. К футболистам вопросов нет. Все старались, хотели победить. Тем более сегодня мы играли против очень хорошей команды. Не повезло.
У нас были хорошие контратаки. Не хватало везения и, где-то мастерства. Не было заключительного паса под решающий удар. Агрессия была от нас, старания… Больше всего вопросов – к реализации.
Фактор домашнего стадиона мог давить на нас в первых матчах. К сожалению, не можем выиграть пока дома. Хотелось бы эту полосу преодолеть как можно быстрее. Чтобы чувствовать себя увереннее. Но сегодня по игре вопросов нет у меня. Мы не заслужили поражение. Ни в чем не проиграли сопернику, кроме результата.
Будем делать все, что в наших силах, чтобы завоевать очки в следующих матчах", - рассказал наставник.
Популярное сейчас
- Динамо застряло посредине, Днепр-1 оторвался. Таблица и результаты тура УПЛ
- Артем Беседин впервые за 1,5 года оформил голевое действие в УПЛ
- Первая отставка в УПЛ, успех Миколенко, поражение Ливерпуля. Главные новости за 22 октября
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+