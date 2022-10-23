Вирт: Ни в чем не проиграли Заре, кроме результата

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 9-го тура УПЛ.

"Поблагодарил футболистов за игру. Думаю, мы несправедливо сегодня проиграли. Хорошая, боевая игра. Мы создали моменты, но не реализовали их. Первый же удар в створ наших ворот - рикошет и гол.

Везения нужно заслужить. К футболистам вопросов нет. Все старались, хотели победить. Тем более сегодня мы играли против очень хорошей команды. Не повезло.

У нас были хорошие контратаки. Не хватало везения и, где-то мастерства. Не было заключительного паса под решающий удар. Агрессия была от нас, старания… Больше всего вопросов – к реализации.