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Вирт: Ни в чем не проиграли Заре, кроме результата

Премьер-лига
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Коуч ровенской команды о домашнем поражении

Вирт: Ни в чем не проиграли Заре, кроме результата

ФК "Верес" / Автор неизвестен

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Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 9-го тура УПЛ.

"Поблагодарил футболистов за игру. Думаю, мы несправедливо сегодня проиграли. Хорошая, боевая игра. Мы создали моменты, но не реализовали их. Первый же удар в створ наших ворот - рикошет и гол.

Везения нужно заслужить. К футболистам вопросов нет. Все старались, хотели победить. Тем более сегодня мы играли против очень хорошей команды. Не повезло.

У нас были хорошие контратаки. Не хватало везения и, где-то мастерства. Не было заключительного паса под решающий удар. Агрессия была от нас, старания… Больше всего вопросов – к реализации.

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Фактор домашнего стадиона мог давить на нас в первых матчах. К сожалению, не можем выиграть пока дома. Хотелось бы эту полосу преодолеть как можно быстрее. Чтобы чувствовать себя увереннее. Но сегодня по игре вопросов нет у меня. Мы не заслужили поражение. Ни в чем не проиграли сопернику, кроме результата.

Будем делать все, что в наших силах, чтобы завоевать очки в следующих матчах", - рассказал наставник.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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