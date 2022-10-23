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Металлист - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола
Днепряне продолжают лидировать в УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде минимально обыграл "Металлист". Победу днепрянам принес гол Игоря Когута в самой концовке встречи. Таким образом, команда Александра Кучера продолжила свою беспроигрышную серию и единолично лидирует в турнирной таблице (у донецкого "Шахтера" матч в запасе). В свою очередь харьковчане занимают 6-ю позицию.
УПЛ. 9-й тур. 23.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Евгений Арановский
Гол: Игорь Когут 85
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