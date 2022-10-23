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Когут: В этом чемпионате Украины нет проходных игр
Автор победного мяча в игре с "Металлистом"
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал победный гол и
– Ты очень активно вошел в игру. Была злоба, что у команды не все удается?
– Было большое желание проявить себя и помочь команде завоевать важные три очка. Такая мотивация подгоняла меня вперед.
– В этом сезоне у тебя не настолько много практики, как, наверное, желаешь. Как это добавляет мотивации?
– Конечно, это придает мотивации проявить себя, доказать право на место в составе. Но все решает тренер, ставящий в состав сильнейших.
– Возможно, многие ожидали, что две последние игры будут проходимыми для Днепра-1, но они получились очень тяжелыми…
– Мне кажется, что в этом чемпионате нет проходных игр. Тем более мы установили планку, находимся на первом месте, и все сейчас настраиваются на нас гораздо серьезнее. К тому же у ребят накапливается усталость, и играть становится труднее из-за нехватки свежести. Но мы добываем драгоценные очки и шаг за шагом идем дальше.
– Не мешали ли сегодня играть мысли о матче в следующий четверг?
– На мой взгляд, нет. Лично я был сконфигурирован исключительно на эту игру. А о следующей будем думать позже. Думаю, у остальных ребят была такая же настройка – после осечки с "Ингульцем" добыть три очка.
– Вам достаточно ничьей в четверг для выхода из группы Лиги конференций. Это дает психологическое преимущество над соперником?
– Мне кажется, рассчитывать на ничью – самый плохой вариант. Надо побеждать и уверенно выходить из группы. Бывает, что задумываешься о ничьей, а потом проигрываешь и горько об этом сожалеешь.
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