Рух - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Новый главный тренер "Металлиста 1925" Эдмар начал свою карьеру на посту наставника с ничьи - харьковчане поделили очки с "Рухом" в рамках 9-го тура УПЛ. Хозяева первыми открыли счет в поединке, а ничью для львовян принес автогола Ростислава Ляха в самой концовке встречи. После этого тура "Металлист 1925" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Рух" - 11-е.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Жарый (Павлоград)

Рух - Металлист 1925 1:1

Гол: Алексей Довгий 33 - Ростислав Лях 90 (авт.)