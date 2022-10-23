Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов
Эдмар стартует с ничьи
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Новый главный тренер "Металлиста 1925" Эдмар начал свою карьеру на посту наставника с ничьи - харьковчане поделили очки с "Рухом" в рамках 9-го тура УПЛ. Хозяева первыми открыли счет в поединке, а ничью для львовян принес автогола Ростислава Ляха в самой концовке встречи. После этого тура "Металлист 1925" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Рух" - 11-е.
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Жарый (Павлоград)
Гол: Алексей Довгий 33 - Ростислав Лях 90 (авт.)
Популярное сейчас
- Динамо застряло посредине, Днепр-1 оторвался. Таблица и результаты тура УПЛ
- Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- Дедышин: Красников своими действиями сломал много судеб в футболе
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+